La sconfitta della May pesa solo sul Ftse100 Banche in recupero

Continua lo Shutdown USA. Probabile sconfitta della May : Dovesse la pressione dei mercati, o quella politica dei moderati di entrambi gli schieramenti raggiungere un livello sufficiente a riportare le parti al tavolo, una soluzione potrebbe essere ...

Continua lo Shutdown USA. Probabile sconfitta della May : Certo, il dato, per scontato che sia, ricorda a tutti che l'economia europea oscilla sull'orlo dello stallo nel quarto trimestre del 2018, con molto probabilmente l'Italia, ed eventualmente anche la ...

La sconfitta della cultura francese che amava Battisti : Il fatto stesso che Cesare Battisti sia stato catturato quando i venti politici dell'Europa e del mondo sono cambiati, la dice lunga sulle protezioni occulte, la condivisione silenziosa dei tanti anni di latitanza, di quello considerato uno dei terroristi più sanguinosi capaci di uccidere a sangue ...

Giorgetti : 'Stadi chiusi una sconfitta per lo Stato'. Gabrielli : 'Lo stop della gara spetta al responsabile della sicurezza' : Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno sulla sicurezza nello sport a Reggio Emilia. Sono decisioni, ha aggiunto, 'che arrivano al ...

Brasile : la sconfitta della democrazia : Vi sono, per motivi politici o di marketing, due ministri chiave: Sérgio Moro alla Giustizia e Paul Guedes, ultraliberista ortodosso all'economia, che accorpa i poteri di tre ministeri, con un ...

Lutto nel mondo di radio e tv : meteorologa della BBC muore a 51 anni sconfitta dal cancro : Dianne Oxberry, volto noto della BBC, è morta a Manchester, dove viveva con il marito e i due figli, in seguito ad una breve e aggressiva malattia. Sotto choc i suoi fan e colleghi, scoppiati in lacrime durante le trasmissioni odierne: "Siamo devastati. È successo tutto troppo in fretta".Continua a leggere

Basket - Serie A – La protesta di Milano : c’è un errore clamoroso nel punteggio della sconfitta contro Avellino [GALLERY] : L’Olimpia Milano protesta per un errore arbitrale durante la sfida contro Avellino: il primo ko dei ragazzi di coach Pianigiani coincide con una ‘disattenzione’ nel punteggio Nell’ultima partita del 2018, quella coincisa co la 13ª Giornata del campionato di Serie A, l’Olimpia Milano è stata sconfitta per la prima volta dopo 12 successi. I ragazzi di coach Pianigiani hanno perso con Avellino, ma sulla partita ...

VIDEO Maccabi-Milano 94-92 Eurolega basket : highlights - sintesi della partita. Olimpia sconfitta in volata : Milano è stata sconfitta dal Maccabi Tel Aviv per 94-92 nel match valido per la 15^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket. L’Olimpia ha lottato alla pari con la compagine israeliana ma è stata beffata nel finale dai padroni di casa trascinata da uno stellare O’Bryant. I meneghini hanno avuto anche il tiro della vittoria con Brooks ma il pallone si è spento sulla ferro e i ragazzi di Pianigiani sono incappati in una nuova ...

L'Eredità - la sconfitta della campionessa Viviana e la voce inquietante : cosa è successo da Flavio Insinna? : Già, la super-campionessa Viviana Filomena ha creato non pochi problemi alla Rai e a Flavio Insinna. Siamo a L'Eredità, il quiz pre-serale di Rai 1 campione di ascolti, dove la bellissima Viviana in tre puntate ha portato a casa quasi 140mila euro. Cifre da urlo, ottenute indovinando due volte la pa

NBA 2019 - i risultati della notte (15 Dicembre) : Golden State vince in rimonta - sconfitta per Toronto. Successi di Denver e Milwaukee : Nove partite nella notte NBA. Soffrono tantissimo, rischiano di perdere, ma alla fine i Golden State Warriors si impongono 130-125 contro i Sacramento Kings. Un successo arrivato in rimonta, con i campioni in carica che recuperano dieci punti di svantaggio negli ultimi tre minuti della partita. Un successo che porta la firma dei Big Three di Golden State: Steph Curry chiude con 35 punti, Kevin Durant ne mette 33 e Klay Thompson chiude con 27 ...

NBA - risultati della notte : Dirk Nowitzki - debutto amaro con sconfitta; Orlando batte Chicago in Messico : Phoenix Suns-Dallas Mavericks 99-89 Non era questo il modo in cui Dirk Nowitzki si era probabilmente immaginato il suo esordio per la 21, e presumibilmente, ultima stagione della sua carriera NBA " ...

NBA – Notte fonda a Chicago - Bulls sotto di 56 punti contro i Celtics : è la peggior sconfitta della storia della franchigia : Duro ko per i Chicago Bulls nella Notte: la franchigia dell’Illinois sconfitta dai Celtics con 56 punti di distacco, è il margine più ampio della storia del team Sono lontani i tempi più gloriosi, nei quali Michael Jordan e i Chicago Bulls dominavano in ogni palazzetto. Sono lontani anche i tempi in cui un giovane Derrick Rose trascinava i ‘Tori’ ai Playoff e vinceva l’MVP. Ma queste non sono di certo attenuanti per ...

L’orgoglio di Portici più forte della sconfitta col Bari : Alle porte di Napoli Portici è la prima città dopo il confine Sud-Est di Napoli, ed ha una tradizione calcistica addirittura più antica rispetto a quella della Ssc Napoli. La data di fondazione del club locale è il 1906, e quella giocata oggi è stata una delle partite più attese di tutta la storia biancoazzurra (i colori del Portici sono bianco e azzurro, tenetelo a mente). Allo stadio San Ciro, campo da 7.500 spettatori sui vecchi gradoni in ...

L’antipolitica vince ovunque. Un manifesto contro la sconfitta della ragione : Ho letto un libro istruttivo: s’intitola La morte della verità. La menzogna nell’era di Trump (Solferino, 2018, 17 euro). L’ha scritto la giornalista nippoamericana e premio Pulitzer Michiko Kakutani, fino al 2017 temutissima critica letteraria di The New York Times. È un manifesto contro la sconfitta della ragione. Sostiene che l’aggressione nei confronti della verità stia dilagando in tutto il mondo, dove populismo e ...