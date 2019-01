affaritaliani

: Jet privati, mattone e assicurazioni Perché l'Italia fa gola a Buffett - Affaritaliani : Jet privati, mattone e assicurazioni Perché l'Italia fa gola a Buffett - Affaritaliani : Buffett/ Jet privati, mattone e polizze:perché l'Italia fa gola al guru di WS - Angelisa1705 : @monvsuga Scusate...ma.....capisco non essere tirati etc etc, la correttezza sempre e comunque verso chiunque, GIUS… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Berskhire Hathaway, la holding d'investimento del miliardario Warren, punta sull'immobiliareno attraverso l'affiliazione di Maggi Group Real Estat, una delle principali agenziene che entrerà a far parte di Berkshire Hathaway HomeService. Una mossa che potrebbe consentire interessanti sinergie con gli altri due businessni di: la presenza in Cattolica Assicurazione (nel cui Cda Berkshire vedrà entrare un proprio rappresentante in primavera) e NetJets, società che offre collegamenti aerei ad una clientela business di tutto il mondo e che insta puntando sugli aeroportidi Milano Linate e Milano Malpensa Segui su affarni.it