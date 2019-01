Beautiful | KATHERINE KELLY LANG vorrebbe una gemella cattiva di BROOKE

tvsoap

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)In occasione dell’inizio del 2019, Soaps In Depth ha intervistato alcuni degli attori del cast di, chiedendo loro cosaro per i loro personaggi in futuro, in particolare delle idee per storyline che illuminino questioni irrisolte del passato dei loro alter ego. Molte risposte riguardano le origini familiari dei loro ruoli: a sperare che le madri dei loro personaggi prima o poi entrino in scena sono Rena Sofer e Don Diamont che, nella soap, interpretano, rispettivamente, Quinn Forrester e Bill Spencer. Entrambe le loro mamme sono state fino ad ora solo menzionate, accennando ai pessimi rapporti che hanno condiviso con i rispettivi figli…Anche Courtney Hope si augura che un giorno possano comparire a Los Angeles i genitori della sua Sally Spectra, così come Scott Clifton ha ricordato il patrigno del suo Liam Spencer (che il ragazzo menzionò quando entrò ...