Auto | nel 2019 arriva la Mini elettrica GALLERY

Prato - tragico schianto Auto-tir : due coniugi muoiono insieme nella vettura : Lo schianto fatale della vettura è stato contro la massicciata sul lato della strada dopo un primo impatto contro il camion che sopraggiungeva dalla direzione opposta all'altezza di una curva.Continua a leggere

Toninelli : Su tav parlo con Lega. Sì a nazionalizzazione di Autostrade : Il confronto con la Lega in caso di analisi costi-benefici negativa. Punto di mediazione con i Cinquestelle può essere la realizzazione del solo tunnel di base al confine tra Italia e Francia, con ...

Toninelli adesso insiste : "Nazionalizzare Autostrade" : Il ministro Danilo Toninelli rilancia l'ipotesi della nazionalizzazione di Autostrade. Il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti di fatto ai microfoni di Ominibus La7 ha spiegato qual è il piano del governo: "La nazionalizzazione di Autostrade è l"indirizzo di questo esecutivo. Le autostrade - ha spiegato - sono un monopolio naturale, hanno avuto guadagni esorbitanti e quelli che ci hanno preceduto non sono stati in grado di evitare crolli. ...

Toninelli : "Punto a nazionalizzare Autostrade" : Roma, 16 gen. -, AdnKronos, - "Assolutamente sì". Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli risponde su 'La 7' a una domanda sull'intenzione di procedere alla nazionalizzazione di ...

Mercato Auto immobile nel 2018 - Italia peggio delle altre : Al calo maggiore che negli altri Paesi, Gran Bretagna a parte, si somma che le previsioni per il 2019 non sono positive sia per l'andamento dell'economia sia per le misure sull'auto recentemente ...

Fabrizio Corona ama ancora Belen. La rivelazione nell’Autobiografia : Fabrizio Corona ama ancora Belen. Questo è quanto rivela l’ex re dei paparazzi nella sua autobiografia, Non mi avete fatto niente. Il magazine Chi ha anticipato alcuni capitoli del libro prima dell’uscita nelle librerie, il prossimo 22 gennaio. Corona parla con sincerità e rivela il più grande rimpianto della sua vita: non essere riuscito a formare una famiglia con la donna della sua vita, ossia Belen Rodriguez. Se potessi incontrare ...

Bimbo caduto nel pozzo a Malaga - il tunnel scavato senza Autorizzazione. Si scava ancora per salvare Julen : Si scava senza sosta per liberare il piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo a Totalàn, vicino Malaga. La Spagna da due giorni aspetta con il fiato sospeso: le autorità hanno deciso di ...

Brindisi - 225 grammi di cocaina nel paraurti dell'Auto : arrestati due fratelli di Tuturano : Avevano escogitato un ingegnoso sistema per nascondere la cocaina nella loro automobile, ma per due fratelli di Tuturano, A.M e L.M. rispettivamente di 48 e 44 anni, è finita male. Mentre si trovavano a bordo di un'autovettura, per la precisione una Fiat Grande Punto, intestata alla moglie (non coinvolta nelle indagini) di uno degli arrestati, i due sono stati fermati per un controllo sulla strada provinciale 81, precisamente in "contrada ...

Italmobiliare - perfezionato ingresso nel Gruppo Autogas : E' stato perfezionato l'accordo relativo all'ingresso di Italmobiliare nel Gruppo Autogas, che contestualmente ha definito l'acquisizione di Lampogas. Italmobiliare, che ha investito nell'operazione ...

Sissy Trovato Mazza - la verità nell’Autopsia sabato 19 gennaio : sabato 19 gennaio, alle ore 11, all'ospedale di Reggio Calabria si svolgerà l'autopsia di Sissy Trovata Mazza. La giovane poliziotta penitenziaria calabrese morta lo scorso 12 gennaio, uccisa da un colpo di pistola alla testa che l'ha colpita due anni fa, nell'ospedale di Venezia. Prima di morire Sissy stava raccogliendo elementi per denunciare alcune anomalie riscontrate nel carcere dove lavorava.Continua a leggere

Corre il settore Auto in Europa. A Milano spicca la galassia Agnelli : Ottima performance per il comparto auto a livello europeo galvanizzato dalle aspettative di nuove misure di sostegno all'economia in Cina. L'indice di riferimento di settore, DJ Stoxx auto, guadagna l'1,35%. Corrono anche i titoli quotati a Piazza Affari dove spicca la performance della galassia Agnelli. Nuove ...

Valsugana - maxitamponamento di 50 Auto per il ghiaccio : 16 feriti. Il video dopo l’incidente coi veicoli nella scarpata : Una cinquantina di auto coinvolte, 16 feriti di cui due in gravi condizioni. Lungo la statale 47 Valsugana, in Trentino, all’altezza di Borgo Valsugana, si è verificato questa mattina un maxi incidente causato dal ghiaccio. Gli automobilisti hanno perso il controllo di auto e camion, tanto che alcune vetture sono finite nella scarpata a fianco della carreggiata. La strada è stata chiusa per diverse ore (è stata riaperta nel primo ...