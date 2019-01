Migranti | pm Palermo | trafficanti uomini eludevano controlli Polizia 2

Migranti : pm Palermo - trafficanti uomini eludevano controlli Polizia : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - I trafficanti di uomini che trasportavano gli immigrati irregolari dalla Tunisia alla Sicilia riuscivano ad arrivare a Lampedusa "eludendo i controlli di Polizia, grazie a sodali in territorio nazionale in grado di indirizzare gli sbarchi su tratti di costa prestabilit

Migranti : arresti Palermo - scoperti viaggi dalla Tunisia su gommoni veloci : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Utilizzavano potenti gommoni che trasportavano Migranti dalla Tunisia a Mazara del Vallo in cambio del pagamento di 2.500 euro. E' quanto scoperto dagli inquirenti che all'alba di oggi hanno fermato 15 persone nel blitz antiterrorismo eseguito in tutta Italia. Secondo q

Migranti : richieste anagrafe a Palermo : ANSA, - Palermo, 7 GEN - L'ufficio anagrafe del comune di Palermo sta raccogliendo le istanze dei Migranti richiedenti asilo che chiedono l'iscrizione per avere la residenza e c'è attesa per capire se ...

Migranti : addetto stampa Comune Palermo chiede scusa per tweet contro Salvini : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "È vero. Ho commesso un errore. La volgarità è un errore in qualsiasi contesto. Lo è ancora di più se permette di distogliere l'attenzione da problemi ben più gravi". Inizia così un lungo post pubblicato sui social da Fabio Citrano, il componente dell'Ufficio stampa del

Mattarella a Palermo per ricordare il fratello ucciso. Il prete : “Solidali con i Migranti che nessuno accoglie in mare” : Messa della famiglia a Sant'Annuzza in suffragio del presidente assassinato. “Il suo programma politico era la trasparenza”

Migranti : Palermo - Digos all'Ufficio Anagrafe : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - Uomini della Digos si sono presentati questa mattina negli uffici Anagrafe di Palermo. Secondo quanto si apprende i poliziotti avrebbero chiesto alcune informazioni sulle procedure che riguardano le istanze dei richiedenti asilo. Una 'visita' che arriva dopo l'annuncio

Migranti : Ufficio Anagrafe Palermo riprende prenotazioni - timori richiedenti asilo (2) : (AdnKronos) - Pedicone ha invitato i funzionari e gli impiegati degli uffici di attuare la disposizione del primo cittadino. Il blocco dell' iscrizione all'Anagrafe era scattato con una circolare del Prefetto De Miro, il 31 ottobre dello scorso anno, inviata ai sindaci e ai commissari dei Comuni del

Migranti : arcivescovo Palermo - il Vangelo non va esibito ma praticato : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Il Vangelo non va esibito ma praticato.... E' il monito dell'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, nel corso della sua omelia durante la messa di inizio anno a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo. All termine della messa, rispondendo ai croni

Migranti : arcivescovo Palermo - Orlando? Ognuno si assume sue responsabilità... : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Il sindaco Orlando fa disubbidienza civile? Ognuno si assume le sue responsabilità...". Lo ha detto l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice parlando con i giornalisti della decisione del sindaco Leoluca Orlando di sospendere l'applicazione del Decreto Salv

Decreto Sicurezza - a Palermo partono le iscrizioni dei Migranti all’anagrafe : Oggi a Palermo il sit-in a sostegno della scelta del Comune: "Non chiamatelo, per favore 'pro-Orlando'. Tante associazioni, forum, sindacati e semplici cittadini hanno scelto di incontrarsi per ribadire il proprio 'no' a leggi inumane e incivili e il proprio 'sì' ai principi cardine della nostra comunità nazionale, della nostra storia", ha scritto Orlando.Continua a leggere

Migranti - sindaci contro il decreto sicurezza. Sospeso a Palermo e Napoli : "Siamo già a lavoro - haconcluso - e abbiamo deciso di aprire un tavolo con tutto il mondo del terzo settore, del volontariato, del privato sociale, che già rappresenta un protagonista fondamentale ...

Migranti - il sindaco di Palermo "sospende" il decreto Salvini (e molti lo seguono) : Tra Salvini e Orlando si rinnova un duello a distanza sui temi dei Migranti e dell'accoglienza. Ma nella breccia si getta...

Migranti - il sindaco di Palermo "sospende" il decreto Salvini : Tra Salvini e Leoluca Orlando si rinnova un duello a distanza che sui temi dei Migranti e dell'accoglienza. Ma nella breccia...

Migranti : Red Ronnie - Palermo esempio di accoglienza : Palermo, 31 dic. (AdnKronos) - "Palermo non è accogliente solo sulla carta, con la Carta di Palermo". Lo ha detto Red Ronnie, che questa sera presenterà il concerto di Capodanno a Palermo a cui parteciperà anche Goran Bregovic. "In questi giorni sono andato in giro per Palermo - dice Red Ronnie - so