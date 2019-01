: #Salvini: Lunedì vedrò il commissario europeo Avramopoulos e gli dirò che abbiamo abbondantemente fatto il nostro s… - matteosalvinimi : #Salvini: Lunedì vedrò il commissario europeo Avramopoulos e gli dirò che abbiamo abbondantemente fatto il nostro s… - NotizieIN : Migranti: Avramopoulos a Palazzo Chigi - TelevideoRai101 : Migranti: Avramopoulos a Palazzo Chigi -

Incontro atra il presidente del Consiglio Conte e il commissario Ue per le migrazioni e affari interni. A chiedere l'incontro è stato nei giorni scorsi il presidente Conte per fare il punto sulla gestione europea dei, a partire dal loro ricollocamento in Ue secondo gli impegni presi dai vari Paesi membri. Dopo il colloquio con Conte,vedrà anche il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini.(Di lunedì 14 gennaio 2019)