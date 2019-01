Keita | regalo da Fenomeno | ecco la maglia di Ronaldo

sportmediaset.mediaset

: RT @fcin1908it: SOCIAL / Keita mostra il regalo tanto ambito: la maglia autografata del Fenomeno Ronaldo - - elbauscia : RT @fcin1908it: SOCIAL / Keita mostra il regalo tanto ambito: la maglia autografata del Fenomeno Ronaldo - - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: SOCIAL / Keita mostra il regalo tanto ambito: la maglia autografata del Fenomeno Ronaldo - - fcin1908it : SOCIAL / Keita mostra il regalo tanto ambito: la maglia autografata del Fenomeno Ronaldo - -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Quale tifoso interista non vorrebbe ricevere in dono ladi'Il'? Il fortunato questa volta è stato il senegaleseche su lnstagram ha messo in mostra il prezioso...