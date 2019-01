Il Milan tra attesa e sorrisi e Higuain ' stende' Gattuso in allenamento

Milan al lavoro. Higuain si allena col sorriso ed entra duro su... Gattuso : Qui il Milan in qualche modo è già stato di casa. È sufficiente essere ascoltati mentre si discorre in italiano per essere fermati da un addetto alla sicurezza che ti sorride largo così e battendosi ...

Supercoppa Italiana – Il King Abdullah Sports City ospita la sfida tra Juventus e Milan : Tutto sul King Abdullah Sports City: lo stadio gioiello che ospiterà la finale di Supercoppa Italiana. 62mila posti per l’impianto di Gedda dove mercoledì si giocherà Juventus-Milan ‘Gioiello splendente‘, è questo il soprannome del King Abdullah Sports City, lo stadio di Gedda, in Arabia Saudita, che ospiterà mercoledì sera la finale della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Impianto all’avanguardia che può ...

Medici Milano-Bicocca tra i migliori al mondo : Milano, 14 gen. (AdnKronos Salute) - Il 'rating' internazionale dei camici bianchi premia l'università di Milano-Bicocca e in ambito 'ipertensione e cardiovascolare' colloca i suoi Medici fra i migliori del mondo. Secondo la valutazione dell'agenzia statunitense Expertscape, che individua i maggiori

"The Black Image Corporation" - in mostra a Milano l'orgoglio afroamericano che conquistò l'America bianca attraverso i giornali : In rosso, bene in vista, il nome: "Ebony"; al centro, i grandi protagonisti dell'arte, dello sport e della moda, perché di mese in mese ogni copertina comunicasse la grande riscossa di una comunità, quella nera, rimasta troppo a lungo all'ombra del sogno americano, e che aveva deciso, invece, di tirare fuori le unghie. A fondare nel 1945 un magazine che ai suoi lettori Black parlasse di politica sì, ma anche di fashion e di ...

Milano - giallo di Chinatown : nella casa della donna scomparsa scoperte tracce di sangue : Colpo di scena nel giallo della Chinatown milanese. Lo scorso 19 marzo, Zhao Huipeng, 40 anni, è sparita nel nulla. Ma ora, nella sua casa di via Paolo Sarpi, gli investigatori hanno trovato alcune tracce di sangue (che non erano state rinvenute durante i precedenti sopralluoghi). La donna viveva con il fidanzato (anche lui, da qualche tempo, irrintracciabile), ma la denuncia di scomparsa è stata presentata dai parenti di Zhao, residenti a ...

Supercoppa tra Juventus e Milan in Arabia Saudita : "Portiamo in giro il calcio italiano - sottolinea l'ex allenatore di Roma e Juventus - Cerchiamo di fare qualcosa per promuovere il calcio italiano, che è stato il primo e più importante nel mondo: ...

I medici di Milano-Bicocca tra i migliori al Mondo secondo classifica stilata da Expertscape : Milano–Bicocca, nell’ambito medico “ipertensione e cardiovascolare”, è prima in Europa e quinta nel Mondo. A dirlo è Expertscape, l’agenzia di rating americana che individua i maggiori esperti internazionali nelle varie discipline mediche. Expertscape, che si basa sull’analisi di una serie di parametri e di diverse variabili, copre tutte le aree della medicina (più di 26mila argomenti biomedici), classifica esperti e istituzioni secondo la ...

Quarti di Coppa Italia : sarà sfida tra Napoli e Milan : Nel sesto ottavo di finale di Coppa Italia vince il Napoli. Come da pronostico la squadra di Ancelotti supera agevolmente

DIRETTA TRIESTE MilanO / Risultato finale 73-77 - info streaming : Jerrells trascina Milano al successo : DIRETTA TRIESTE Milano: info streaming video e tv della partita di basket, in programma oggi nella 15giornata di Serie A1.

Milano - si ferma a soccorrere feriti dopo un incidente : tassista travolto e ucciso : Si è fermato per aiutare due fidanzati feriti dopo un incidente, ma purtroppo il gesto gli è costato caro. Protagonista del tragico episodio, avvenuto sulla Milano-Meda , un tassista di 47 anni, ...

La curva del Torino in difesa di Dedè l’ultrà ucciso a Milano : Belardinelli “Per voi un ultrà da denigrare, per noi una persona da rispettare. Ciao Dedè”. Recita così lo striscione esposto dalla tifoseria organizzata del Torino prima dell’incontro di Coppa Italia Torino-Fiorentina finito 0-2 con doppietta di Chiesa. Lo striscione è stato esposto all’esterno della stadio Grande Torino. Ce n’era poi un altro esposto in curva Sud con sopra scritto “Ciao Daniele”. E Daniele è Belardinelli ...

Tassista scende a soccorrere coppia ferita in incidente : travolto e ucciso sulla superstrada Milano-Meda : Una morte assurda, causata da una condotta altrettanto assurda da parte di un automobilista che ha causato un incidente e poi ha pensato bene di andarsene. I feriti se la caveranno, ma a perdere la vita purtroppo è stato un taxista che si era fermato per soccorrerli, travolto e ucciso da un'altra auto che, nonostante la breve coda che si era formata e il giubbotto giallo indossato dall'uomo, non l'ha visto.E' accaduto la scorsa notte tra ...

