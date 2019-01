Faenza | bambina ha la leucemia | i compagni di scuola si vaccinano per farla tornare in

fanpage

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Da maggio, la bimba è costretta a vivere in isolamento, perché i forti dosaggi dei farmaci abbattono le difese immunitarie e la espongono al rischio di virus. Per proteggerla, quasi tutti ihanno fatto l’iniezione antinfluenzale. Ridurrà i pericoli per la piccola, immunodepressa.