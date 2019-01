È in Italia la prima Università per i rifugiati

Svizzera-Italia : Moavero - in primavera posizione su frontalieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

La Pupa e il secchione dal 21 marzo su Italia 1 (Anteprima Blogo) : Dopo l'anticipazione fornita da questo sito sul ritorno in televisione della Pupa e il secchione, oggi, sempre da queste colonne siamo in grado di fornirvi la data di messa in onda della prima puntata della nuova edizione di questo celebre programma d'intrattenimento.Secondo le ultime informazioni in nostro possesso il programma prenderà il via giovedì 21 marzo in prima serata, ovviamente su Italia1. Coinciderà dunque con l'arrivo della ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda : è grande Italia! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

VergeOS 1.0 è la prima ROM tutta Italiana per Amazfit Verge : Amazfit Verge, il più recente smartwatch del produttore cinese, riceve la sua prima custom ROM italiana grazie a Nicola Sagliano e alla sua VergeOS 1.0. L'articolo VergeOS 1.0 è la prima ROM tutta italiana per Amazfit Verge proviene da TuttoAndroid.

Il 2019 sotto il segno dell'Economia circolare. Italia in prima fila : Non vengono prese in esame "le tante piccole storie" , che comunque stanno dietro a questi risultati, , ma vengono prodotti i numeri che formano l'economia circolare Italiana. Ed in particolare "i ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia |Prima in Brasile - poi estradato in Italia : La fuga dell'ex terrorista dei Pac a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, dove è stato catturato in un'operazione dell'Interpol con agenti Italiani. Battisti deve scontare due ergastoli per 4 omicidi

Battisti prima in Brasile - poi in Italia : 15.33 Cesare Battisti arriverà in Brasile, dalla Bolivia, dove è stato arrestato, con un aereo brasiliano e poi verrà estradato in Italia. E' quanto avrebbe deciso il presidente brasiliano Bolsonaro dopo una riunione con i suoi ministri. Lo ha riferito la Tv globo, principale emittente del Brasile.

Cori razzisti e antisemiti dalla curva della Lazio alla prima di Coppa Italia contro il Novara : alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono levati i Cori «giallorosso ebreo» e «questa Roma qua sembra l’Africa».

Biathlon - Vittozzi trionfa nell’inseguimento a Oberhof : è la prima volta dell’Italia : Lisa Vittozzi si inchina. Taglia il traguardo di Oberhof e si inchina alla storia. Ci è voluto il talento frutto di una classe sopraffina mescolata alla derminazione di chi vuole divertare la più forte di tutte per scrivere la prima pagina con il nome di un italiano – senza distinzione di sesso – nelle gare inseguimento del Biathlon. Lisa Vittozzi ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 : Henrik Kristoffersen davanti a Hirscher di un soffio nella prima manche. Continua la crisi dell’Italia : Henrik Kristoffersen è al comando dopo la prima manche del Gigante di Adelboden. Il norvegese ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno (agevolato da una leggera polverina che ha garantito maggiore grip su una neve molto dura), realizzando il miglior tempo (1’12”39), nonostante un errore sul muro finale, dove ha perso quei due o tre decimi rispetto ai diretti rivali. Anche in Svizzera si ripropone il solito duello ...

