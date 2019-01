Anief | per meno di 70 mila docenti pensioni light con Quota 100

Concorso Dsga - Anief : adesioni ricorso per esclusi con servizio prima di ultimi 8 anni : Il titolo richiesto è di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica , LS, 22, 64, 71, 84, 90 e 91; lauree magistrali ,...

Concorso Dsga Anief attiva la preadesione al ricorso per l'accesso all'orale con somma scritto più prova pratica pari a 42/60 : Il titolo necessario è di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica , LS, 22, 64, 71, 84, 90 e 91; lauree magistrali ...

Scuola - Dl semplificazioni : Anief chiede mobilità straordinaria per personale docente di ruolo : Uno dei punti dolenti della Scuola è quello della mobilità del personale: per migliorarne l'efficienza, il sindacato della Scuola, Anief ha chiesto formalmente il provvedimento di apertura delle ...

Anief - scoppia il caso della carenza dei commissari del concorso per infanzia e primaria : scoppia il caso della carenza dei commissari del concorso per infanzia e primaria in Italia. Il problema si ingigantisce in regioni come la Lombardia , dove si ha il numero più alto di candidati ...

Decreto Semplificazioni : Anief discute proposte per la scuola : Prosegue al Senato il confronto sul disegno di legge n. 989 e, tra i temi sviscerati all'interno del "Decreto Semplificazioni, l'Anief si vede protagonista , nella seduta di oggi pomeriggio, del ...

Anief : al via "operazione verità" in 8 mila istituti : Ci siamo distinti per aver aperto la grande stagione dei ricorsi nel mondo della scuola, oggi i legali degli altri sindacati fanno gli stessi nostri contenziosi citando in giudizio i propri sindacati ...

Anief : al via "operazione verità" in 8 mila istituti : Con l'inizio del 2019 Anief avvia "l'operazione verità" in 8 mila istituti . Il piano strategico del sindacato vuole partire in loco, dai luoghi di lavoro, organizzando assemblee sindacali in ogni ...

Anief : questa sera si attende il Decreto per i posti vacanti della scuola : Si attende la sera per veder pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto contenente il regolamento del concorso che vede vacanti oltre 2 mila posti , integrabili fino a 2.400, come ...

Scuola - verso reclutamento 200mila precari. Anief chiede riapertura GaE : Riaprire le Graduatorie ad esaurimento, prima che la Scuola si blocchi per l'eccesso di posti vacanti da assegnare a supplenti che non si trovano. A chiederlo, da Palermo, durante il seminario sulla ...

Manovra - Anief presenta emendamento per aumentare salario minimo dipendenti pubblici : Il sindacato Anief presenta un emendamento per accordare il salario minimo di cittadinanza ai dipendenti pubblici, a fronte degli aumenti-miseria di 17,5 euro netti mensili previsti dalla Manovra. ...

Pensioni - Anief : per la scuola è vitale poter lasciare a 62 anni : Ancora l'Anief al centro della lotta per il diritto degli insegnanti, questa volta in riferimento al tema Pensioni. Per quanto riguarda la quota 100, l’Inps non molla la presa ma secondo il presidente dell' Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, Marcello Pacifico, è necessario per la scuola uno svecchiamento del corpo docente che risulta essere il più vecchio del mondo, dunque a rischio burnout. I conti pubblici, secondo Pacifico, ...

Manovra : Pacifico (Anief) - necessari emendamenti per personale scuola : Roma, 8 nov. (Labitalia) - "Nuovo governo, nuova legge di stabilità. Anief sta presentando, in qui[...]

Manovra - Anief : "Necessari emendamenti per personale scuola" : Roma, 8 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Nuovo governo, nuova legge di stabilità. Anief sta presentando, in quinta commissione Bilancio, degli emendamenti per il personale della scuola". A dirlo, in un'intervista a Labitalia, Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. "In particolare - afferma - ci