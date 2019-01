Tria : «Sulla manovra ci sono state divergenze. Controlleremo il deficit» : Ma un ministro dell'Economia non si dimette così, alla leggera, c'è un senso di responsabilità. Alla fine si è dimostrato che il dialogo con Bruxelles è sempre rimasto aperto». Nell'ultimo ...

Un brutto dato sulla produzione indusTriale fa temere che possa fermarsi la crescita : recessione? : A novembre 2018 è calata dell'1,6% rispetto al mese precedente e del 2,6 su base annua. Una vera e propria gelata che conferma il rallentamento dell'economia mentre l'Istat stima che la situazione di debolezza potrebbe proseguire nei prossimi mesi. E non incoraggiano i dati europei che lasciano presagire i rischi di una recessione -

Salva-Carige - Tria apre lo scontro sulla nazionalizzazione : 'Meglio il mercato' : Cinque Stelle e Lega spingono per la nazionalizzazione della Cassa di risparmio di Genova, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, invece, punta sul mercato. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso ...

Germania - crolla produzione indusTriale : “Rischio recessione tecnica aumenta”. “Governo si è adagiato sulla ripresa” : La Germania comincia a interrogarsi su quanto effettivamente solida sia la sua economia. L’ultimo dato che sta scalfendo le certezze tedesche arriva dalla produzione industriale: con un calo a novembre su ottobre dell’1,9% (mentre si attendeva appena un -0,3). Un crollo in termini statistici rispetto a un anno fa: –4,7 per cento. Numeri che fanno riemergere prepotentemente il rischio di una recessione tecnica, ovvero un Pil negativo ...

Astronomia : Hubble punta lo sguardo sulla galassia del Triangolo [GALLERY] : 1/7 Credit: NASA, ESA, and M. Durbin, J. Dalcanton, and B. F. Williams (University ...

Skeleton – Il gruppo Giovani della Nazionale in raduno sulla pista Igls in AusTria : Nuovo raduno sulla pista di Igls: anche le tre juniores Hofer, Oberhofer e Zöggeler con il gruppo Giovani Altro raduno sulla pista di Igls, in Austria, per il gruppo Giovani della Nazionale di slittino artificiale che stavolta sarà integrato anche dalle tre atlete della squadra Juniores. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha infatti convocato Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zöggeler oltre a Leon Felderer, Lukas Gufler, ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nella discesa di Bormio. Due vittorie per Dominik Paris e una per Christof Innerhofer sulla Stelvio - in mezzo a tantissima AusTria! : Il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino si concluderà a Bormio, come spesso capita, con la discesa libera sulla splendida Stelvio. La pista della Valtellina è una delle più dure del calendario e ha una importante caratteristica: piace particolarmente agli atleti austriaci. Nelle 24 edizioni disputate, infatti, ben 13 volte ha vinto un rappresentante dell’Austria, mentre l’Italia ha trionfato in tre occasioni, una volta con ...

Giuseppe Conte - lo sfregio di Giovanni Tria al premier : cosa c'è dietro al rinvio del voto sulla manovra : Il via libera del Senato alla manovra , come è noto, è stato rinviato: doveva arrivare nella notte tra venerdì e sabato, è stato rimandato al primo pomeriggio dello stesso sabato. Un altro slittamento ...

Terrorismo - l’Ue punta centinaia di milioni sulla biomeTria. Tra pressioni delle lobby e dubbi degli esperti : Un futuro in cui poliziotti con in mano apparecchi portatili provvisti di lettori di impronte digitali e immagini facciali potranno scovare terroristi con false identità. E in cui un avatar, pilotato da un algoritmo in grado di interpretare i movimenti del volto, potrà intervistare gli extracomunitari che chiedono di entrare nell’Unione europea, segnalando all’ufficiale di frontiera gli individui sospetti. Non è fantascienza ma lo scenario che ...

Ricerca - la Regione Campania investe sulla tecnologia indusTriale 4.0 : accordo con la Puglia : ... si integra pienamente con le esigenze del Centro di Competenza ad alta specializzazione MedITech, e con le attività svolte in tale settore dalla Fondazione Idis Città della Scienza, già assegnataria,...

Conte chiama Tria a Palazzo Chigi per il rush finale sulla legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia stava andando alla presentazione del libro di Bruno Vespa quando è arrivata la chiamata del premier...