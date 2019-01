Liga | il Barcellona vince e Messi fa 400 in Liga | l' Atletico Madrid resta a -5

Liga - Barcellona facile : Messi firma il gol n. 400 : His goat-ness. pic.twitter.com/n671ZPBphs - FC Barcelona, @FCBarcelona, 13 gennaio 2019 Tre gol per prolungare la fuga in vetta alla classifica . Digerito il k.o. nell'andata degli ottavi di coppa del ...

La Liga : apre Rayo-Celta - Barcellona ospita l'Eibar : Rayo-Celta apre la 19/ma gornata della Liga. Il Barcellona eliminato a sopresa dal Levante in Coppa del Re cerca la rivincita in campionato dove domenica ospita l'Eibar. Il Real gioca in casa del ...

Pronostico Barcellona vs Eibar - La Liga 13-1-2019 e Analisi : Barcellona-Eibar, domenica 13 gennaio. Dopo il ko agli ottavi di finale di Copa del Rey, il Barcellona è pronto a concentrarsi nuovamente sul campionato. La squadra allenata da Ernesto Valverde, attualmente prima con 40 punti a +5 dall’Atletico Madrid e +7 dal Siviglia, avrà il vantaggio di conoscere il risultato delle due dirette concorrenti al titolo impegnate nel primo pomeriggio contro Levante e Athletic Bilbao. L’avversario ...

Liga 2019 : Barcellona-Eibar - Betis-Real Madrid e Atletico-Levante. Programma - orari - tv e streaming di tutte le partite del 12-13 gennaio : Giro di boa per quanto riguarda la Liga spagnola di calcio: siamo alla diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata. Tante sfide davvero interessanti: Barcellona-Eibar, Betis-Real Madrid e Atletico Madrid-Levante, va a delinearsi la classifica. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari degli incontri, e come seguire in streaming le sfide. Diciannovesima giornata Liga 2019 Rayo Vallecano – Celta Vigo, venerdì 11 gennaio ore ...

Liga : Real ko tra le polemiche con la Real Sociedad - pari tra Siviglia e Atletico. E il Barcellona scappa via : Clamoroso al Bernabeu: il Real Madrid perde 2-0 in casa con la Real Sociedad , per i baschi decidono il rigore di Willian José, 3', e la rete di Pardo nel finale, 83',. Protesta la squadra di Solari, ...

Liga - Getafe-Barcellona 1-2 : i blaugrana soffrono ma vanno in fuga : Le dirette inseguitrici porgono la guancia e il Barça non si fa pregare: successo in casa del Getafe, seppur sofferto, e nuovo accenno di fuga in vetta alla classifica. I blaugrana iniziano quindi il ...

Pronostico Getafe vs Barcellona - La Liga 6-1-2019 e Analisi : Getafe-Barcellona, domenica 6 gennaio. Il match del ”Coliseum Alfonso Pérez” chiuderà la domenica della diciottesima giornata di Primera Division. Andrà in scena una partita abbordabile sulla carta per i blaugrana, ma che potrebbe nascondere diverse insidie. La formazione di José Bordalás è reduce da un pareggio, in trasferta contro il Girona, ed è imbattuta da sei turni. La compagine di Ernesto Valverde, reduce da quattro successi ...

La Liga 18° giornata - probabili formazioni Getafe-Barcellona - 6/1/2019 : probabili formazioni Getafe–Barcellona, 18a giornata La Liga 2018/2019La capolista Barcellona torna in campo contro un sorprendente Getafe, attualmente settimo in Liga e con soltanto due sconfitte raccolte nelle ultime dodici uscite (entrambe davanti al proprio pubblico, con Levante e Valencia).Quello che però più soprende dei ragazzi di Bordalas è la solidità difensiva con cui stanno costruendo la loro stagione, con appena tredici reti ...

Ripartizione diritti tv Liga 2017-2018 : Barcellona e Real Madrid al top : Blaugrana e blancos hanno incassato rispettivamente 154 e 148 milioni. Al terzo posto l'Atletico Madrid con 119 milioni L'articolo Ripartizione diritti tv Liga 2017-2018: Barcellona e Real Madrid al top è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liga 2018 - 17giornata : i risultati delle partite del sabato. Vince il Barcellona : +3 sull'Atletico Madrid : Nel giorno del titolo mondiale per club conquistato dal Real Madrid ad Abu Dhabi per la terza volta consecutiva, il Barcellona, con il minimo sforzo, piega il Celta Vigo , 2-0, , nel posticipo della ...

LaLiga : Barcellona al minimo - piegato anche il Celta Vigo - LIVE : Nel giorno del titolo mondiale per club conquistato dal Real Madrid ad Abu Dhabi per la terza volta consecutiva, il Barcellona, con il minimo sforzo, piega il Celta Vigo, 2-0,, nel posticipo della 17/...

Liga : Barcellona-Celta 2-0 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Nel giorno del titolo mondiale per club conquistato dal Real Madrid ad Abu Dhabi per la terza volta consecutiva, il Barcellona, con il minimo sforzo, piega il Celta Vigo, 2-0,, ...

Pronostico Barcellona vs Celta Vigo - La Liga 22-12-2018 e Analisi : La Liga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Celta Vigo, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Celta Vigo, sabato 22 dicembre. La capolista Barcellona ospita il Celta Vigo: i blaugrana vogliono chiudere in bellezza il 2018, che li ha visti trionfare nella scorsa stagione. Il Celta, invece, vuole regalarsi una gioia, ma non sarà facile affrontare il Barca Al Camp Nou e per vincere servirà una ...

Liga - Levante-Barcellona 0-5 : Messi show con tripletta e due assist : Prosegue la marcia del Barcellona con un Messi a dir poco devastante. I catalani soffrono per una buona mezz'ora al Ciudad de Valencia, dove lo scorso campionato rimediarono un clamoroso k.o., 5-4,, ...