Napoli | droga-sciroppo senza ricetta | ' Denunciate i farmacisti disonesti'

Napoli - lancia la droga dal tetto : 22enne arrestato all'Arenella : I carabinieri della compagnia e della stazione Vomero hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio G.A., un 22enne incensurato. I militari hanno bussato alla porta di casa sua, nel ...

Napoli - sventata festa di Capodanno in carcere a base di droga : fermato un detenuto : Una vicenda tanto grave quanto inconsueta si è verificata nelle scorse ore nella provincia di Napoli, precisamente all'interno della casa circondariale del piccolo comune di Secondigliano, dove due cani antidroga hanno letteralmente sventato una festa per il Capodanno a base di droghe. In particolare, secondo quanto riferisce il noto sito di Sky Tg24, due cani hanno individuato un detenuto che è tornato all'interno della struttura di detenzione ...

Napoli - picchia il papà per i soldi della droga : incubo lungo nove anni : Per procurarsi i soldi della droga e dell'alcol estorceva soldi al padre da 9 anni: era finito in carcere nel 2009 ma poi aveva ripreso a minacciare il genitore. L'ultimo episodio, a San Pietro a ...

Napoli - evade dai domiciliari e spaccia droga : va a Poggioreale : Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria Mercato, ieri sera hanno arrestato Dionisio Michele, 48enne napoletano responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza ...

Napoli - camorra e droga : 33 arresti : 9.54 I Carabinieri di Napoli hanno arrestato 33 persone accusate a vario titolo di associazione di tipo mafioso,associazione finalizzata a spaccio di stupefacenti,estorsione,rapina, detenzione illegale e ricettazione di armi da sparo. Le indagini sono iniziate dopo l'omicidio di camorra di Rosario Grimaldi nel quartiere Soccavo nel luglio 2013, che ha permesso di documentare l'ascesa del clan camorristico dei "Vigilia" nel quartiere dopo la ...

Fiumi di droga dalla Spagna a Napoli - 17 arresti : c'è anche il proprietario di Villa Manzi : In data odierna militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, insieme alla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, hanno eseguito ...

Napoli - droga e pistole trovati nel palazzo fortino della Vannella Grassi : Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Scampia, nell'ambito di servizi contro lo spaccio di droga, hanno effettuato dei mirati controlli in via Cupa Santa Cesarea, dove esiste un lotto di case ...

Droga - sgominato clan dei nigeriani : 21 arresti tra Napoli e Potenza : Ventuno misure cautelari sono state eseguite stamani dai carabinieri al termine di indagini su altrettanti indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione a fini di spaccio di Droga, ...

La droga da Varcaturo a Napoli e Caserta : sgominata gang - sette arresti : I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord a carico di sette persone: due in ...

Droga nascosta in camera da letto - un arresto a San Vitaliano (Napoli) : I militari dell'arma dei carabinieri della stazione di San Vitaliano (città metropolitana di Napoli) hanno tratto in arresto un 43enne del luogo, già conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti penali di polizia. Si tratta di Marco Natale, classe 1976, resosi responsabile del reato penale di detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. La perquisizione Le forze dell'ordine, infatti, lo hanno fermato e, ...

Napoli - sequestrate armi e droga al parco verde di Caivano : Anche un kalashnikov nascosto nel sottoscala di una palazzina e avvolto in t-shirt e plastica per proteggerlo dalla polvere trovato dai carabinieri di Casoria durante le perquisizioni nel 'parco verde'...

Napoli - ecco l'attico del boss del Parco Verde : sequestrate armi e droga : Durante perquisizioni nel Parco Verde di Caivano i carabinieri della compagnia di casoria, del reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno hanno sequestrato un kalashnikov nascosto nel ...

Napoli - presi tre trafficanti di droga : giro d'affari da 7 milioni l'anno. In casa anche la bomboniera-pistola : I carabinieri della compagnia di Napoli Stella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di 3 ...