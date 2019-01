Napoli | col Sassuolo tre assenze | c' è la prima chiamata per Gaetano

Napoli Al teatro Instabile- "Lo magnifico cunto" Ultimo appuntamento di "INCANTI NARRATI" Rassegna di spettacoli e libri : Sabato 19 gennaio alle ore 20,00 andrà in scena al teatro Tin "Lo magnifico cunto" da Basile adattamento di Gianni Sallustro, direttore artistico dell'accademia Vesuviana del teatro e del cinema e ...

Napoli - caos mense scolastiche : pasti gettati via e bambini digiuni : La prima settimana di refezione scolastica con i vincitori della nuova gara è andata. L'argomento è da sempre molto delicato e le famiglie tirano le somme sulla qualità delle proposte offerte ai loro ...

Napoli - caos mense scolastiche : pasti gettati via e bambini digiuni : La prima settimana di refezione scolastica con i vincitori della nuova gara è andata. L?argomento è da sempre molto delicato e le famiglie tirano le somme sulla...

“Creditori” - il capolavoro di August Strindberg al Piccolo Bellini di Napoli con Arturo Muselli : Dall'11 al 27 gennaio al Piccolo Bellini di Napoli va in scena "Creditori", capolavoro di August Strindberg nell'adattamento di Orlando Cinque e Fiorenzo Madonna, con Arturo Muselli e Maria Pilar Pérez Aspa. Manipolazione, persuasione e contabilità sentimentale in un triangolo che scava nelle viscere dell'animo umano.Continua a leggere

Napoli - triplo raid con la creolina - chiuso il De Nicola : l'ira delle mamme : A dicembre c'erano state due irruzioni con un gruppo di giovani incappucciati che avevano distrutto suppellettili e messo a soqquadro l'Istituto Superiore di istruzione secondaria 'De Nicola' per ...

Roma - volantini antisemiti in città : "Lazio - Napoli - Israele. Stessi colori - stesse bandiere. Mer..." : Un anno fa, in occasione di Lazio - Cagliari , a fare il giro del mondo furono gli adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma affissi in Curva Sud da alcuni ultras biancocelesti. ...

Roma : compaiono striscioni antisemiti - Lazio-Napoli-Israele stessi colori : Roma – “Lazio, Napoli, Israele. stessi colori, stesse bandiere. Merde”. È il testo dei manifesti antisemiti comparsi questa mattina in alcuni quartieri della Capitale a firma di ‘Balduina Roma’, su sfondo giallorosso. Le scritte sono comparse proprio mentre i tifosi della Lazio festeggiavano i 119 anni di storia della societa’ capitolina. Sul fatto e’ intervenuto anche il portavoce della Lazio, Arturo ...

Calciomercato Inter - duello col Napoli per Barella : ma solo per giugno : Calciomercato Inter, bagarre per Barella ma affare rimandato- Se c’è qualcosa che si è capito in questa prima parte di mercato invernale, è che Nicolò Barella è tra i pezzi più pregiati della “scuderia” del Cagliari. Il giovane centrocampista sardo grazie ad un grande avvio di campionato si è sicuramente assicurato un futuro in un […] L'articolo Calciomercato Inter, duello col Napoli per Barella: ma solo per giugno ...

Roma - adesivi vergognosi apparsi in città : ”Lazio - Napoli - Israele - stessi colori - stesse bandiere - merde” : Il portavoce della Lazio Arturo Diaconale, ha parlato degli adesivi antisemiti apparsi oggi in città, probabilmente per mano dei tifosi della Roma Oggi per le strade di Roma sono comparsi alcuni adesivi con la scritta ”Lazio, Napoli, Israele, stessi colori, stesse bandiere, merde”. Lo ha denunciato il portavoce della Lazio Arturo Diaconale. ”Oggi che lungo le strade della Capitale compaiono questi manifesti non scatta ...

Napoli : stalker armato di coltello - donna cerca scampo in un b&b : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato, in flagranza di reato, C.G., 55enne napoletano, responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di una ...

Manifesti antisemiti dei romanisti : Lazio Napoli Israele stessi colori : Continua il delirio del mondo del calcio. E' di queste ore la scoperta di alcuni adesivi che - affissi su alcuni muri di alcuni quartieri di Roma - stanno rimbalzando sui social network. Sono firmati dai romanisti della ...

Manifesti antisemiti di ultrà Roma : «Lazio Napoli Israele stessi colori» : Sono firmati dai Romanisti della Balduina e sono apparsi, in queste ore, sui muri del quartiere Prati e della Balduina. A poche ore dagli scontri in piazza della Libertà, per i festeggiamenti...

Napoli - il mare si colora di bianco a Mergellina - strana sostanza in acqua : si indaga : Uno curioso episodio si è verificato ieri mattina a Napoli, precisamente a Mergellina, nel quartiere Chiaia, dove le acque si sono tinte di colore bianco. Il fatto ha preoccupato non poco gli abitanti della zona, che quindi si sono chiesti il perché di quella strana colorazione dell'acqua, del tutto inusuale da quelle parti. Il pensiero è andato subito ad alcune sostanze inquinanti che potevano essere state riversate in mare, su questo le prime ...

Napoli - agguato nella notte : pregiudicato ferito con due colpi di pistola : Un 29enne napoletano è stato ferito da un proiettile ieri sera, a pochi passi dalla propria abitazione. L'uomo, pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito in vico Portamedina, nella ...