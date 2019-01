L' economia non sono solo aridi numeri | a lezione col vicedirettore del Sole 24 Ore

Ubs vede 2019 in frenata per l'economia mondiale - ma non mancheranno sorprese positive : Politica monetaria restrittiva, utili più deboli e sfide politiche metteranno un freno al Pil mondiale, colpendo soprattutto le maggiori economie. Risultato finale, secondo le stime di Ubs, la ...

Stop cotton-fioc non biodegradabili - Realacci : per nuova economia : Roma, 29 dic., askanews, - 'Inizia bene il 2019 per l'impegno ambientale dell'Italia contro il marine litter. Grazie ad un mio emendamento inserito nella legge di bilancio per il 2018 e approvato all'...

Matteo Salvini - è arrivato il momento di reagire : non puoi ingoiare le porcate M5s sull'economia : I rapporti di forza impongono un' inversione di rotta in economia. Ci spieghiamo. L' aliquota unica e bassa , 23 per certo, era la misura pratica e simbolica in cima al programma della coalizione di ...

Pernigotti - messa di Natale a Novi Ligure. Il vescovo : “Non arrendetevi a economia malata” : La denuncia del vescovo di Tortona, Vittorio Viola, che ha celebrato la messa di Natale nel cortile dello stabilimento Pernigotti di Novi Ligure, dove da mesi i lavoratori sono in presidio contro la decisione della proprietà turca di chiudere: "Non dovete arrendervi di fronte a un'economia malata dove il denaro, anziché essere un mezzo, comanda".Continua a leggere

I presagi non sono favorevoli. Né per la democrazia - né per l'economia : Per l'economia, nelle confuse ore in cui è stato elaborato il provvedimento, sono stati tolti i pochi elementi che avrebbero potuto operare in senso anti-ciclico in una fase in cui si addensano nubi ...

L'economia in Famiglia : ma dove vai se di economia e Finanza non ne sai? : ... a video/animazioni denominate Pillole Formative di diversa durata e contenuto, per informare in maniera coinvolgente ed interattiva sui concetti di base di Economia e Finanza. Vedi anche Global ...

Germania : le nubi sull'economia non intaccano la fiducia dei consumatori

economia : Blanchard - Peterson Institute for International Economics - al 'Corriere della Sera' - l'Europa non cambi politica monetaria : Roma, 20 dic 09:48 - , Agenzia Nova, - Un nuovo modello per uno sviluppo sostenibile e inclusivo? Dobbiamo essere realistici, non c'è alternativa alla combinazione di Economia... , Res,

Manovra - Cottarelli : “Non risolve i problemi sul debito pubblico. Se economia Ue rallenta - Italia rischia recessione” : Il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, Carlo Cottarelli, se da un lato giudica positivamente il fatto che il governo abbia evitato il rischio di una procedura d’infrazione per deficit eccessivo ai danni dell’Italia, dall’altra sulla Manovra ha un giudizio negativo perché “dal punto di vista dei conti pubblici non risolve i problemi che abbiamo: il debito pubblico rispetto al Pil non ...

Manovra - Tajani : Accordo con Ue non basta per risolvere problemi economia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : Sicindustria - misura elettorale che non avrà alcun beneficio economia (3) : (AdnKronos) - E sull'ecotassa sulle auto di grossa cilindrata, Alessandro Albanese spiega: "Vorrei ricordare che già Suv erano stati puniti. Queste risorse faranno il solletico alle casse dello Stato". Per ribadire: "E' una Manovra di natura mediatica". "Ma ricordo che quando mettono l'ecotassa, la

Manovra : Sicindustria - misura elettorale che non avrà alcun beneficio economia (2) : (AdnKronos) - "Noi, come Confindustria - aggiunge il vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese - siamo fermi, specialmente sul reddito di cittadinanza. Se gli stessi soldi fossero stati impiegati per abbattere il cuneo fiscale avremmo avuto più occupazione stabile. E' un disincentiv

Manovra : Sicindustria - misura elettorale che non avrà alcun beneficio economia : Palermo, 17 dic. (AdnKronos) - "Parliamoci chiaro, questa è una Manovra elettorale che non avrà alcun beneficio sull'economia italiana. Al contrario. E' un'Italia senza futuro". E' la dura critica del vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese alla Manovra economica. "Con questa addi

La resilienza dell’Europa non basta all’economia : Londra e Roma hanno commesso un errore a sottovalutare la resilienza dell’Unione europea (Ue). A Londra, chi ha promosso la Brexit pensava che l’Ue fosse in una fase di irreversibile...