Indagato per corruzione presidente del Comitato Olimpico giapponese

Fausto Brizzi Indagato per molestie : il gip si riserva sull'archiviazione : Il gip di Roma Alessandro Arturi si è riservato di decidere nei prossimi giorni in merito alla richiesta di archiviazione per il regista Fausto Brizzi, coinvolto in una indagine su presunte molestie ...

"Lo Stop era scritto a mano" - funzionario del Comune di Laterza Indagato per la morte di 3 persone : Tra le vittime anche un bambino di 4 anni: chiesto il rinvio a giudizio per il responsabile dei Lavori pubblicia. La strada dove evvenne l'incidente era sprovvista di adeguata segnaletica

Tokyo 2020 - Indagato per corruzione il presidente del Comitato olimpico giapponese : Il presidente del Comitato olimpico giapponese, Tsunekazu Takeda , è stato indagato a dicembre, a Parigi, per 'corruzione attiva' nell'inchiesta francese sull'attribuzione dei giochi olimpici di Tokyo ...

Nottingham Forest Indagato per canti omofobi : La Football Association ha messo nel mirino il Nottingham Forest, il club indagato per i canti omofobi provenienti dal settore ospiti durante la partita di Coppa d’Inghilterra giocata ieri contro il Chelsea, nel dettaglio dal settore ospiti si è sentito più volte il canto “Chelsea rent boys”, frasi che sui social hanno creato il caso. L’associazione ‘Kick It Out’ ha segnato l’accaduto e portato ad ...

Ultrà Napoli Indagato per omicidio : E' stato iscritto stamani nel registro degli indagati per omicidio volontario l'Ultrà del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo B40 station wagon, sequestrata ieri, che avrebbe ...

C’è un nuovo Indagato per la morte del tifoso interista Daniele Belardinelli : Un ragazzo napoletano di venticinque anni è indagato per la morte del tifoso interista Daniele Belardinelli, avvenuta durante gli scontri tra tifosi a circa due chilometri dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano prima della partita Inter-Napoli. Il ragazzo, un tifoso del Napoli,

Inter-Napoli - tifoso napoletano di 25 anni Indagato per omicidio volontario Il video : Alla guida di una Volvo V40 colore scuro avrebbe travolto il tifoso 39enne Daniele Belardinelli, morto poi in ospedale. Avrebbe anche tentato di cancellare le tracce di sangue lavando l’automobile: accertamenti della Scientifica

