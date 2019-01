In un parcheggio trova un portafogli con 35mila euro | la decisione sorprendente di una

caffeinamagazine

(Di sabato 12 gennaio 2019) Mentre caricava la spesa in macchina, ha notato unabbandonato a terra e gonfio di banconote che lei, una signora monzese 50enne, ha riportato immediatamente all’interno del market, senza toccare nulla deiin contantiti all’interno. La donna ha consegnato l’oggetto alla cassiera del market (la quale si è rivolta al direttore) per poi allontanarsi, senza pretendere ricompense e chiedendo di restare anonima.Gli agenti del commissariato di Monza hanno contattato in breve tempo il proprietario del, al quale hanno restituito l’intera somma. Si tratta di un piccolo imprenditore monzese: secondo quanto si apprende quei contanti erano tutti i suoi risparmi e l’uomo temeva che glieli avessero rubati. L’imprenditore aveva traslocato da poco: non avendo alcun allarme nel proprio appartamento era solito portare con sé i soldi in modo da non lasciarli ...