Gran Bretagna | donna picchiata a sangue dal compagno | aveva cambiato la foto di Facebook

Vi fate i selfie? Siete adatti all’esercito in Gran Bretagna : È una campagna di reclutamento al contrario quello dell’esercito britannico: punta su quelli che alla società sembrano difetti e debolezze. L’obiettivo sono i giovani e i reclutatori scelgono di mettere in evidenza gli stereotipi che più spesso sono affibbiati ai ragazzi. Sui manifesti e nella campagna online del ministero della Difesa c’è scritto: «Il tuo esercito ha bisogno di te». Non più «vuole te» come nelle classiche campagne di ...

Andy Murray si ritira dal tennis - le lacrime di un eroe che ha onorato la Gran Bretagna : Sono immagini che colpiscono. Le interruzioni commosse di Andy Murray lasciano un segno. Non va più avanti, voce rotta e testa china. E' la consapevolezza nel dichiarare la sua fine, il suo ...

Gran Bretagna - PIL in espansione nel 3° trimestre. Ma frena su anno : L'economia britannica si conferma in espansione nel 3° trimestre del 2018. Secondo i dati definitivi diffusi dall'Ufficio Statistico ONS, il PIL è stato rivisto al rialzo a +0,2% oltre il +0,1%

Gran Bretagna - PIL in espansione nel 3° trimestre. Ma frena su anno : L'economia britannica si conferma in espansione nel 3° trimestre del 2018. Secondo i dati definitivi diffusi dall' Ufficio Statistico ONS , il PIL è stato rivisto al rialzo a +0,2% oltre il +0,1% ...

Gran Bretagna - avvistato drone : sospesi i voli a Heathrow : L’aeroporto di Heathrow ha sospeso i voli in partenza. La decisione è arrivata dopo l’avvistamento di un drone. La notizia giunge dopo la decisione di estendere la zona di interdizione di volo dei droni intorno agli aeroporti britannici da 1 a 5 chilometri. Si tratta di una decisione presa dopo i problemi al traffico aereo registrati sotto le feste di Natale a seguito dell’avvistamento di alcuni droni nello spazio aereo dello ...

Bicentenario della nascita della Regina Victoria - 1819-2019 - - Gran Bretagna. Una moneta da 1$ delle Isole Vergini Britanniche ricorda l'... : In esso, la bellezza della principessa, salvata da San Giorgio, il quale uccise il drago, che la minacciava, attirò l'attenzione d'un leone, che divenne suo amico e protettore. Una, rappresenta la ...

'Ryanair peggior compagnia a corto raggio in Gran Bretagna' : Ryanair è risultata la "peggior compagnia aerea a corto raggio nel Regno Unito" in un sondaggio dell'azienda specializzata in ricerche per i consumatori 'Which', svolto su alcune migliaia di persone. ...

Gran Bretagna - settore terziario in espansione : Il dato si conferma sopra la soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'economia e supera le attese degli analisti che erano per una salita fino a 50,7 punti.

Gran Bretagna - si contrae l'attività delle imprese di costruzioni : Fine 2018 deludente per le imprese di costruzioni britanniche. Secondo quanto rilevato da Markit , l'indice PMI del settore costruzioni ha rilevato che la crescita dell'attività economica è scesa ai ...

Biglietto vincente alla lotteria EuroMillions - mega premio da 127 milioni in Gran Bretagna : Ad aggiudicarsi il jackpot milionario un singolo giocatore che è riuscito così a incassare un mega premio da ben 127 milioni di euro. Al momento si ignora ancora l'identità del nuovo milionario ma è certo che il suo è il quarto montepremi più alto di sempre nel Regno Unito.Continua a leggere

Hopman Cup - Serena Williams vince ma gli Usa battuti dalla Gran Bretagna : L'ex numero uno del mondo regola per 6-1, 7-6, 7-2, Katie Boulter ma Cameron Norrie supera Frances Tiafoe per 7-6, 7-4,, 6-0 e nel doppio misto i britannici la spuntano per 3-4, 2-5,, 4-3, 5-4,, 4-1. ...

Hopman Cup – Serena Williams non basta : USA ko anche contro la Gran Bretagna : Stati Uniti ko contro la Gran Bretagna alla Hopman Cup, Serena Williams non basta agli USA ko nel singolare maschile e nel doppio misto Sesta giornata di sfide alla Hopman Cup. In attesa dell’inizio della stagione 2019, gli appassionati di tennis possono godersi un po’ di spettacolo al torneo esibizione misto per nazioni, organizzato dall’Itf sul cemento australiano, che vede protagonisti i big sui campi della ‘Perth Arena’. Tra la ...

Salute : in Gran Bretagna a 10 anni i bimbi consumano più zucchero di un 18enne : I bambini di 10 anni consumano in media più zucchero della quantità massima raccomandata per un diciottenne. E’ quanto emerge dai dati del Public Health England (Phe): la dose ‘tetto’ per i piccoli di quella età è infatti di 20-24 grammi al giorno, ma in media ne introducono 52,2 grammi al giorno, che equivalgono a 13 zollette al giorno, 8 in più rispetto al livello raccomandato. I dati, relativi alle abitudini alimentari ...

Lotteria EuroMillions - vinti 127 mln euro in Gran Bretagna : Un giocatore britannico si è aggiudicato il jackpot di Capodanno della Lotteria euroMillions, festeggiando così l'avvio del 2019 con un bottino di circa 115 milioni di sterline, oltre 127 milioni di ...