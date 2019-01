Genova | prove di carico su viadotto ovest | fondamentali per iniziare lo smontaggio

Genova : avviate le prove di carico sul moncone del Ponte Morandi : prove di carico sul troncone ovest di Ponte Morandi: da questa mattina i due carrelli radiocomandati, SPMT Self propelled modular transporter,, composti ognuno da motore e sei assi per un peso di 31 ...

Genova - macchinari per prove di carico sul troncone ovest del viadotto : Strade chiuse, problemi alla circolazione, i due carrelli si sono mossi a velocità lentissima. Il tet necessaria per far partire i lavori di smontaggio -

Un pullman proveniente da Genova ha avuto un incidente vicino a Zurigo : una persona è morta - 44 sono ferite : Nella notte di domenica, alle 4.15, un pullman del gruppo Flixbus proveniente da Genova e diretto a Düsseldorf, in Germania, ha avuto un incidente vicino a Zurigo, in Svizzera: una donna è morta e 44 persone si sono ferite, tre in modo

