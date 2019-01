Esplode una boulangerie all' Opera di Parigi | 20 feriti

Parigi - palazzo Esplode al quartiere Opera : una fuga di gas. 20 feriti - due gravissimi : Una fortissima esplosione causata da una fuga di gas ha fatto tremare il quartiere Opera di Parigi. Un palazzo è esploso a causa di una fuga di gas proveniente da una panetteria al piano terra...

Parigi - palazzo Esplode al quartiere Opera : una fuga di gas - ci sono molti feriti : Una fortissima esplosione ha scosso pochi minuti fa a Parigi l'intero quartiere dell'Opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie...

Bufera su Drake che bacia e tocca una 17enne sul palco - il caso Esplode 9 anni dopo (video) : Il video di Drake che bacia e tocca una 17enne sul palco di un suo concerto a Denver diventa un caso 9 anni dopo i fatti: sarà perché l'era del #metoo ha aver incrementato una certa sensibilità sull'argomento, ma nonostante la clip sia datata sta procurando una serie di feroci critiche al rapper statunitense. Il video che ha preso a circolare in rete è tratto da uno spettacolo all'Oden Theatre nel maggio 2010 e riguarda un approccio ...

Esplode bomba in una chiesa copta al Cairo - muore giovane artificiere : E' costata la vita a un artificiere la bomba piazzata in una chiesa alla periferia est del Cairo. Lo riferisce un tweet di Sky News Arabia citando 'fonti della sicurezza egiziane' all'antivigilia del ...

Economista francese : Trump farà Esplodere una nuova crisi globale - : Il primo è un periodo di crescita economica troppo lungo, e il 2018 è stato il nono anno consecutivo in cui l'economia americana ha mostrato di crescere, mentre il resto del mondo sta rallentando. ...

Agrigento - Esplode una bombola d'ossigeno : Massimo muore sul posto di lavoro a 28 anni : Un vero e proprio evento drammatico, l'ennesimo in cui a perdere la vita è una giovane persona, si è consumato nei giorni scorsi nella provincia di Agrigento, in Sicilia. Il decesso, avvenuto sul posto di lavoro, riguarda un giovane ragazzo di appena ventotto anni, Massimo Aliseo, operaio di una ditta che produce bombole di ossigeno. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, l'incidente è avvenuto nella zona industriale della ...

Agrigento : Esplode una bombola di ossigeno - muore sul lavoro un ventottenne : Drammatico incidente sul lavoro nella zona industriale di Agrigento: un giovane di ventotto anni originario di Canicattì, Massimo Aliseo, stava maneggiando, all'interno di un capannone della ditta “Sapio life”, una bombola di ossigeno quando, all'improvviso, si è innescata la deflagrazione. Lascia la moglie e due figli.Continua a leggere

Napoli - rubano un bancomat nella notte facendo Esplodere una bomba : Come nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" una banda di malviventi, questa notte, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via un bancomat pieno di denaro in contanti. L"episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano.I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino ...

Esplode la bombola del gas in cucina - crolla l'abitazione : muore una donna : Una donna di 82 anni è morta stamane ad Aradeo, in provincia di Lecce, a causa dell'esplosione di una bombola di gas nella sua abitazione che si trova in via Silvio Pellico. La deflagrazione, avvenuta ...

Esplode una bombola e crolla un'abitazione - muore anziana proprietaria sotto le macerie

