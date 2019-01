Coppa Italia | cori razzisti  e antisemiti da una parte  della curva della Lazio

Coppa Italia – Poker nel primo tempo - la Lazio liquida il Novara e prenota la sfida contro l’Inter : La Lazio liquida il Novara negli ottavi di finale di Coppa Italia : i biancocelesti superano 4-1 la formazione piemontese e prenota no la sfida contro l’Inter , favoritissima sul Benevento Sarà stata l’assenza di calcio giocato e la necessità di ritornare a mettere minuti nelle gambe in partite ufficiali, o forse è solo il segnale che la Lazio , questa Coppa Italia , vuole prenderla seriamente, anche se di fronte, negli ottavi di finale, ha il ...

Coppa Italia - ottavi : Lazio-Novara 4-1 : 16.57 Nel primo incontro degli ottavi di Coppa Italia Lazio-Novara 4-1.Ai quarti ci sarà la vincente di Inter-Benevento. Al 7'traversa laziale, e azione pericolosa del Novara con Schiavi. Vantaggio Lazio con Luis Alberto (12'),poi al 20' Immobile si fa parare un rigore, ma è lesto a ribadire in rete. Al 35'ancora Immobile servito da Lukaku.Al 48'gol di Milinkovic su punizione.Al 49',mani di Luiz Felipe e rigore realizzato da Eusepi.Lazio ...

Coppa Italia Lazio-Novara - cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva biancoceleste : “Giallorosso ebreo” e “questa Roma qua sembra l’Africa”. Sono alcuni dei cori antisemiti e a sfondo razzista che si sono alzati dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono levati canti anche contro i carabinieri. Gli slogan sono stati intonati da un piccolo gruppo della tifoseria di casa in uno stadio ...

