Come potrebbe essere iPhone XR 2019 | primi rumors convincenti

Omicidio Roberta Ragusa - 7 anni dopo/ Bruzzone : "Ecco Come Antonio Logli potrebbe essersi liberato del corpo" : Omicidio Roberta Ragusa, 7 anni dopo la scomparsa. La criminologa Roberta Bruzzone: "Ecco come Antonio Logli potrebbe essersi liberato del corpo"

Claudio Bisio : "Sui migranti sto con Baglioni. Come potrebbe essere altrimenti?" : In queste ore, un grande dibattito sta circondando il Festival di Sanremo dopo le dichiarazioni sui migranti del direttore artistico Claudio Baglioni che, durante la conferenza stampa di presentazione, sul tema migranti aveva affermato: "Siamo un po' alla farsa. Non si può risolvere il problema di milioni di persone in movimento bloccando lo sbarco di 15 persone. O dicendo: due li prendi tu e cinque io. Credo che le misure che sono state ...

Alfa Romeo Kamal : ecco Come potrebbe essere il profilo del C-SUV [FOTO] : Analizziamo il design del progetto realizzato dall’abile designer Alessandro Masera Dopo aver diramato una prima immagine del suo progetto che prova ad immaginare la vista anteriore del futuro C-SUV Alfa Romeo, Alessandro Masera ci mostra nuovi dettagli del suo lavoro battezzato Kamal. IL nome usato da Masera è il medesimo che identifica il primo prototipo di SUV presentato dalla Casa del Biscione nel 2003 in occasione del Salone di ...

Allarme sanitario : "Il delfino spiaggiato potrebbe essere venduto Come tonno ma è pericoloso per la salute" : E' giallo a Torre Rinalda, marina leccese, per la sparizione di una carcassa di delfino trovata sulla spiaggia e subito trafugata. L'assessore all'ambiente del Comune di Lecce Carlo Mignone, si sfoga: "Sono stato avvisato da gente del posto che il corpo del cetaceo è stato sapientemente tagliato, si

Ecco Come potrebbe essere il display in 21 : 9 di Sony Xperia XZ4 : Il Sony Xperia XZ4 potrebbe essere largo come il Sony Xperia XZ3 ma lungo 166,9 mm, con un display in 21:9. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Ecco come potrebbe essere il display in 21:9 di Sony Xperia XZ4 proviene da TuttoAndroid.

Il Bologna di Inzaghi ha un nuovo volto : ecco Come potrebbe cambiare il modulo con Soriano e Sansone : Soriano e Sansone condizioneranno le scelte del tecnico del Bologna Pippo Inzaghi, i due acquisti porteranno novità anche in fatto di modulo Soriano e Sansone sono i primi due acquisti della sessione invernale del Bologna di Pippo Inzaghi, ma il calciomercato per gli emiliani non è certo finito. Visto e considerato lo spessore degli acquisti in entrata, sembra proprio che Inzaghi debba trovare un modo per farli rendere al meglio al ...

Porsche 911 Mission E : ecco Come potrebbe essere la 911 elettrica del futuro [FOTO] : La mitica Porsche 911 sposa la tecnologia elettrica in questo apprezzabile lavoro firmato da Dejan Hristov Mentre aspettiamo l’arrivo della Mission E, l’hypercar 100% elettrica targata Porsche, si parla sempre più insistentemente di una progressiva elettrificazione della gamma della Casa di Zuffenhausen, a partire da una versione ibrida plug-in della 911 che potrebbe arrivare già nel 2022. La strada “elettrica” imboccata da Porsche ...

Ralph spacca internet non “spacca” Come potrebbe : Originariamente Ralph spaccatutto sembrava partito per fare con i videogiochi quello che Toy Story aveva fatto con i giocattoli, cioè creare un grande racconto (a tratti anche epico) del rapporto che instauriamo con loro e di come ci condizionano la vita. Ma non è mai stato così. Invece che mettere i personaggi dei videogiochi in relazione al mondo di chi li gioca, già il primo film li metteva in relazione a se stessi e al loro universo ...

Ferrari Portofino : ecco Come potrebbe essere la variante track-day [FOTO] : La spider della Casa del Cavallino Rampante abbraccia un kit estetico molto aggressivo immaginato dal designer Aksyonov Nikita La Ferrari Portofino e una Gran Turismo convertibile dotata di tetto in metallo apribile elettricamente, inoltre si presenta per prezzo e prestazioni come il modello entry-level della Casa del Cavallino rampante. Le doti della Portofino sono state recentemente enfatizzate dal designer Aksyonov Nikita che ha ...

Reddito di cittadinanza - la Lega vuole rivoluzionarlo : Come potrebbe cambiare : La Lega potrebbe rivoluzionare il Reddito di cittadinanza. Il timore del Carroccio è quello di una misura assistenzialista che favorisca soprattutto il Sud Italia. Per questo sta studiando due possibili modifiche: da una parte l'idea di erogare il Reddito attraverso le imprese, dall'altra quella di ispirarsi al modello Lombardia introdotto da Maroni.Continua a leggere

Porsche 988 : ecco Come potrebbe essere la nuova hypercar a motore centrale [FOTO] : Invisive ha realizzato un esercizio di stile che immagina la possibile erede dell’hypercar ibrida denominata Porsche 918 Spyder Il marchio Porsche è il non plus ultra quando si parla di sportività automobilistica, ma l’uscita di scena della sua hypercar ibrida a motore centrale – denominata Porsche 918 Spyder – ha lasciato un grande vuoto nella parte alta della sua gamma. Per questo motivo, Invisive ha realizzato alcuni ...

Ecco Come potrebbe apparire un titolo next-gen cyberpunk con Unity : Pian piano abbiamo iniziato a lavorare sui primi bozzetti ed il mondo di The Hunt ha iniziato a prendere forma. " Dopo aver ultimato i vari lavori di modeling 3D e aver implementato il tutto in Unity,...

Ecco Come potrebbe apparire un titolo next-gen cyberpunk con Unity : Beffio è un gruppo di appassionati che si diverte a ricreare titoli usando il motore Unity3D, questa volta il gruppo ha ricreato un'ambientazione cyberpunk sotto il nome di The Hunt. Il risultato non è niente male.come riporta DSOG, Ecco il commento del team:"Prima di tutto volevamo essere sicuri di costruire un mondo complesso ed intrigante, Ecco perché abbiamo utilizzato schizzi per visualizzare più idee possibile. Pian piano abbiamo iniziato ...

Pensioni - quota 100 tra paletti e rinvii : ecco Come potrebbe cambiare : La quota 100 si appresta a cambiare: da una parte l'idea di paletti e restrizioni per disincentivare i lavoratori ad andare in pensione; dall'altra la possibilità (che in realtà sembra essere accantonata) di un rinvio - almeno per alcuni - con una quota 104. ecco come potrebbero cambiare le Pensioni con le modifiche alle legge di Bilancio.Continua a leggere