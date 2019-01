Ponte | c’è l’intesa per il contratto unico Ma con responsabilità separate

Ponte - c’è l’intesa per il contratto unico : Riunione tra il sindaco-commissario e le aziende: due raggruppamenti e, in caso di ritardi, ognuno risponderà per sé

‘Ma lì c’è Spiderman? Bello avere un amico dall’altra parte del mondo’. Il Ponte di 300 bimbi che si scrivono tra i continenti : “Ciao Felista, quando ho ricevuto la tua lettera mi sono messa a piangere di gioia, ero contenta e commossa, perché ricevere una lettera che viene quasi dall’altra parte del mondo e avere un’amica così preziosa che anche lei sta dall’altra parte del mondo è un’esperienza bellissima”. “Mi piace viaggiare, conoscere altri Paesi principalmente dove stai te. Mi descrivo, sono un po’ bassettina, occhi castani, capelli corti e neri”. ...

C’è stato un incidente ferroviario sul Ponte che collega due isole della Danimarca : ci sono sei morti : C’è stato un incidente ferroviario su un ponte in Danimarca: Danske Statsbaner (DSB, la compagnia ferroviaria del paese) ha detto che sono morte sei persone. L’incidente è avvenuto alle ore 8 ora locale tra le due maggiori isole dell’arcipelago: Fionia e

Ponte - Bucci : «Entro il 3 dicembre il progetto». Antimafia - c’è il via libera : Entro una settima si sceglierà il progetto. Bono candida Fincantieri: per Genova pronti a costruire due viadotti. Salvini firma il decreto per le procedure semplificate

Ponte Morandi : reperti in Svizzera - in Italia non c’è laboratorio che non abbia lavorato per Autostrade : I reperti chiave per determinare le cause del crollo del Ponte Morandi sono partiti stamattina per la Svizzera con due maxi tir. Lo racconta Il Secolo XIX. Direzione Dubendorf I reperti giungeranno a Zurigo, più precisamente a Dübendorf, località che dista dalla maggiore città della Svizzera appena quindici minuti di auto. Oltre al reperto 132 di cui abbiamo già parlato, ce ne sono altri 16 che saranno inviati ad un “super” laboratorio svizzero ...