Jane ed Elia | la confessione improvvisa e il ricordo che spiazza | “Ci tenevo”

Jane Alexander e Elia Fongaro - niente convivenza : ‘Giusto così’ : Sono innamoratissimi sin da quando erano reclusi al GF, ora sono ancor più legati e hanno fatto Capodanno insieme ma niente convivenza (almeno per ora) per Elia Fongaro e Jane Alexander: lo ha confermato lei stessa con un chiarissimo: “Per adesso è giusto così anche se capisco che possa sembrare strano”. “Non abbiamo ancora parlato di convivenza”, chiarisce ulteriormente la ex marchesa van Necker di Elisa di Rivombrosa, ...

Jane Alexander felice con Elia - ma confessa : “Penso spesso a…” : Elia Fongaro e Jane Alexander: lei è nostalgica Jane Alexander, dal momento in cui ha messo piede nella Casa di Cinecittà, si è innamorata perdutamente del co-inquilino Elia. E per lui ha anche lasciato il suo fidanzato Gianmarco. Adesso Jane Alexander e Elia Fongaro sono felici insieme, e pare stiano facendo anche progetti importanti per il loro futuro. Ovviamente i fan non hanno potuto far altro che essere contenti nel vederli così teneri e ...

Jane Alexander di cattivo umore senza Elia Fongaro? Il retroscena : Jane Alexander, lontana da Elia, si sfoga: “Ero di pessimo umore” La giornata è iniziata alle 6.15 per Jane Alexander che ha ammesso di essere di cattivo umore. L’attrice, che al momento è lontana da Elia Fongaro, tornato a Milano, è alle prese con la sua nuova casa e la ristrutturazione. Su Instagram Stories l’ex gieffina ha commentato così il suo inizio di giornata: “Anche questa mattina ci siamo svegliati alle ...

Jane Alexander già in crisi con Elia? Lei : “Va tutto a…” : Elia Fongaro e Jane Alexander: le ultime dichiarazioni dell’attrice Jane Alexander, come molti sapranno bene, è impegnata alla ricerca di una casa dopo la fine della sua relazione con Gianmarco. Questa casa l’ha poi trovata, e al momento è assai indaffarata a renderla vivibile. Tuttavia la popolare attrice non ha nascosto di aver trovato qualche intoppo di troppo, che hanno rallentato i lavori, asserendo su instagram: “Sembra ...

Jane ALEXANDER E ELIA FONGARO A ROMA/ Video - 'mi ricordo Piccola Jane - che amo e che coccolo ancora' : Jane ALEXANDER parla del suo ex Gianmarco Amicarelli e rivela: 'Non ero felice!'. Adesso con ELIA FONGARO le cose sono cambiate?

Francesco e Giulia forse pronti alla convivenza - Jane su Elia : 'Prima non ero felice' : Il Grande Fratello Vip è finito da un mese, ma nonostante ciò i suoi protagonisti continuano ad essere chiacchieratissimi. Tra questi ci sono Giulia Salemi e Jane Alexander. Se l'influencer ed il fidanzato Francesco Monte sarebbero pronti alla convivenza, l'attrice italo-inglese ha rilasciato una nuova intervista radiofonica dove ha parlato di Gianmarco e sulla storia d'amore con Elia Fongaro. Giulia Salemi e Francesco andranno a ...

Jane Alexander torna a parlare dell'ex fidanzato Gianmarco: è finita per colpa di Elia? L'attrice fa chiarezza La storia d'amore nata al GF Vip tra Elia Fongaro e Jane Alexander, anche lontano dall'occhio vigile delle telecamere della Casa, sta continuando ad appassionare tantissime persone. Come vanno le cose tra di loro dopo il reality?

Jane Alexander appare sui social rasata: 'Senso di libertà, Elia mi manchi'. Jane Alexander dopo il Grande Fratello Vip è un fiume in piena. L'attrice infatti non perde occasione di confidarsi e rivelarsi. La 'reclusione' nella Casa più spiata d'Italia è come se le avesse aperto una valvola di sfogo da cui comunicare tutto ciò

Jane Alexander lontana da Elia Fongaro svela un problema : Elia Fongaro si separa da Jane Alexander: “Non sono ore buie ma…” Jane Alexander e Elia Fongaro dopo aver passato molti giorni insieme si sono oggi separati. A dare l’annuncio è stata proprio Jane Alexander che sul profilo ha caricato una foto in cui nella didascalia ha esposto anche un grave problema che l’ha colpita nelle ultime ore. Jane ha affermato infatti che fuori oggi splendeva il sole, tuttavia faceva ...

Elia e Jane dopo il Grande Fratello Vip 2018 non smettono di sorprendere Da quando si sono spenti i riflettori del Gf Vip 2018, Elia Fongaro e Jane Alexander vengono monitorati sui social network dai loro fan. E non solo da questi ultimi! Molti infatti vanno a curiosare sui profili dei due ex gieffini per

Jane Alexander e la confessione sul passato fatta ad Elia : L'ex concorrente del Gf Vip, sempre più a suo agio con Fongaro, si è lasciata andare ad un tenero ricordo d'infanzia

Elia e Jane news: la coppia tra confessioni e momenti speciali Jane Alexander è una donna nuova. Lo ha ammesso più volte, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip; una delle esperienze più intense della sua vita! Se tornasse indietro, rifarebbe tutto quello che ha fatto, anche se questo significa rompere con quello che

Jane Alexander svela un retroscena del suo passato a Elia Fongaro : Elia Fongaro: Jane Alexander rivela un fatto del suo passato Jane Alexander e Elia Fongaro stanno trascorrendo queste giornate insieme, più innamorati che mai. L’attrice ha caricato pochi minuti fa una sua foto in cui è apparsa davanti ad un albero molto significativo per lei, e nella didascalia dell’immagina ha spiegato ai suoi fan che ieri lei e Elia Fongaro avevano fatto una passeggiata a Villa Pamphili e passando davanti ...

GF Vip - Jane felice con Elia : "Questo 2019 l'ho cominciato con te!" : Jane ed Elia sono più complici che mai: dopo essersi conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip , l'attrice e l'ex velino hanno intrapreso una relazione. Nonostante la differenza d'età, ...