I rider vanno trattati come dipendenti | ferie e tredicesima

Foodora - accolto il ricorso dei rider : “Vanno trattati come dipendenti - con ferie e tredicesima” : I giudici della Corte d'Appello hanno accolto il ricorso di cinque ex rider di Foodora che chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. A loro spettano ferie e tredicesima, oltre all'inquadramento come lavoratori del comparto della logistica.Continua a leggere