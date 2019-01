Cancro al colon-retto | dieta e altre sane abitudini per prevenirlo

Un enzima potrebbe essere un nuovo biomarcatore del Cancro colon-retto : E’ la beta-1,4-galactosiltransferasi-V (beta-1,4-GalT-V), una proteina enzima tica che potrebbe essere sfruttata per arrivare ad una diagnosi precoce del cancro al colon-retto . Ma anche per preparare degli anticorpi anti-beta-1,4-GalT-V risultati efficaci nelle prove di laboratorio nel bloccare la proliferazione delle cellule tumorali. Un enzima chiave Finora poco si conosceva sull’attività oncogenica della beta-1,4-galactosiltransferasi-V ...

La diagnosi genetica del Cancro del colon-retto : I tumori maligni sono causati da alterazioni della crescita e del comportamento (come la capacità di migrare e dare metastasi) delle cellule dovute a errori di trascrizione dei geni nei quali sono contenute tutte le istruzioni per la crescita e la vita dell’intero organismo. Le alterazioni che sono alla base di ogni tumore maligno sono in genere più di una e spesso sono associate tra loro in combinazioni diverse. Questo spiega perché ogni caso ...