Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli arriveranno in Italia i bambini con la mamma e il papà ha poco più di 10 Dei migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare saranno affidati alla chiesa Valdese senza oneri per lo stato Giuseppe Conte ottiene da Matteo Salvini via libera all’intesa da lui siglata con l’Unione Europea con un Intesa siglata notte fonda a Palazzo Chigi dopo ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Ultime Notizie - Mandzukic pronto a rinnovare : accordo fino al 2022 : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Aaron Ramsey firma per i bianconeri dopo la Supercoppa Italiana. Seguito con attenzione il giovane Jhonny Lucas.

CALCIOMERCATO INTER / Ultime Notizie - rinnovo Icardi : i nerazzurri vogliono trattare senza Wanda Nara : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: azione di disturbo alla Juventus su Cristian Romero, l'agente di Emerson Palmieri chiude al momento le porte.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie : impegno verbale Preziosi-Adl per Kouamè - si chiude a giorni : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Kouamè a un passo, c'è un accordo verbale tra Preziosi e De Laurentiis. Sul piatto per il genoano 25 mln.

Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale In studio c’è un accordo di governo sui migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare a bordo delle navi si può ci sia in un vertice notturno il premier Giuseppe Conte ha ottenuto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini il via libera all’intesa da lui siglata che l’Unione Europea in Italia arriveranno poco più di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Salvini - 'migranti da Malta? 8 o 88 non cambia nulla' - 10 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Salvini, 'Otto o ottantotto non cambia nulla'; È morto Fernando Aiuti , 10 gennaio 2019, .

MIMMA PAPARELLA - RITROVATA MORTA A TURI/ Ultime Notizie - scomparsa a Capodanno da Triggiano : ipotesi suicidio : MIMMA PAPARELLA RITROVATA MORTA a TURI: Ultime notizie, la 55enne di Triggiano scomparsa a Capodanno senza vita all'interno della sua auto. ipotesi suicidio

Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione in studio Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione migranti in apertura io Non autorizzo arrivi così da Varsavia il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha anche accusato di alleati del MoVimento 5 Stelle di non averla avvertito della decisione le scelte aggiunto si condividono e le riunioni si fanno prima non dopo sul esecutivo Salvini esclusi una crisi ma nel ...

CALCIOMERCATO INTER / Ultime Notizie : Candreva ai saluti - il West Ham lo vuole ma spunta il Fenerbahçe : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.