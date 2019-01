Spazio | Roscosmos | la NASA ha chiesto una versione della Sojuz per missioni sulla Luna

Spazio - il capo Roscosmos : “La politica Usa è la causa dello stop alla mia visita” : Il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos Dmitri Rogozin sostiene che vi sia “la rivalita’ tra il Congresso e Trump” dietro la decisione degli Usa di cancellare la sua visita oltreoceano prima in programma a febbraio. “Si tratta di un elemento dell’antagonismo tra il Congresso e Trump. In questo caso particolare – ha detto Rogozin – siamo risultati vittime di questa rivalita’”. Il 4 ...

Spazio : la NASA annulla visita del capo di Roscosmos : La NASA ha rinviato sine die la vista negli Stati Uniti del responsabile di Roscosmos, Dmitri Rogozin. L’agenzia spaziale russa ha chiesto ufficialmente spiegazioni a quella statunitense. La visita era in programma per il prossimo febbraio: Roscosmos ha precisato che il viaggio era stato organizzato “in accordo con un invito ricevuto in precedenza” da parte della NASA. L'articolo Spazio: la NASA annulla visita del capo di ...