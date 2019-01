Serie A | tutti i numeri al termine del girone d’andata

Serie D - Girone A - 18° giornata : ecco tutti i risultati del weekend appena passato : Una nuova settimana prende il via tra le ombre e i ricordi, positivi o negativi che siano, della domenica appena trascorsa. In Serie D, Girone A, é andata in onda la 18esima giornata di campionato tra ...

Lotteria Italia 2019 - ecco tutti i biglietti vincenti : Serie e numeri : Ieri sera su Rai Uno durante la trasmissione I soliti ignoti condotta da Amadeus sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019. I primi tre premi milionari finiscono tra Salerno e Napoli.Il biglietto da 5 milioni di euro, infatti, è stato venduto a Sala Consilina, nel Salernitano, mentre il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni arrivano rispettivamente da Napoli e Pompei. A completare la cinquina dei premi ...

Golden Globe 2019 - vince (finalmente) «The Americans». Tutti i premi delle Serie tv : Golden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe ...

Golden Globe 2019 - tutti i premi della tv : The Americans la miglior Serie tv. Richard Madden : miglior attore : Nella notte italiana di domenica 6 gennaio 2019, si è tenuta la cerimonia che assegna i 76esimi Golden Globe del 2019. Insieme con gli Oscar e gli Emmy, è il più importante riconoscimento al mondo per quanto riguarda l’intrattenimento di cinema e televisione e precede di poco gli Oscar a livello temporale. La miglior serie drammatica è The Americans, la miglior miniserie The Assassination of Gianni Versace, che si aggiudica anche il premio ...

Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi - live score delle partite : tutti in campo - si gioca! : Risultati Serie D: le Classifiche dei nove gironi e il live score delle partite, in programma oggi domenica 6 gennaio 2019, primo turno del nuovo anno.

Pallavolo – Serie A2 Femminile : si gioca la sedicesima giornata - tutti in campo il giorno dell’Epifania : Nel giorno dell’Epifania la sedicesima giornata della Samsung Volley Cup A2 Sono ormai delineate le cinque squadre che proseguiranno nella pool promozione e quelle che dovranno vedersela per non retrocedere. Sono infatti ben otto i punti che dividono la P2P Givova Baronissi, sesta in classifica a 15 punti che sarà a riposo in questo turno, e la Itas Città Fiera Martignacco, quinta in graduatoria. Proprio quest’ultima dovrà ...

Il calciomercato di Serie B - le trattative : tutti su Lapadula - mosse in attacco di Brescia e Cremonese : calciomercato Serie B – Il campionato di Serie B sta regalando emozioni e grande spettacolo, lo scandalo estivo tra ripescaggi, ricorsi e cambio di format è stato messo alle spalle. Nel frattempo inizia il calciomercato invernale, tante le trattative che riguardano il torneo cadetto, ecco il punto della rosea. Il Benevento alla ricerca di una punta, nel mirino è finito Lapdula, occhi anche su Trotta. Tentazione Ceravolo per il ...

Serie A : il tabellone del calciomercato. Tutti i trasferimenti ufficiali : SQUADRA ACQUISTI CESSIONI Atalanta Bologna Cagliari Chievo Empoli Fiorentina Muriel, a, Siviglia, Frosinone Genoa Inter Juventus Lazio Milan Napoli Parma Roma Sampdoria Sassuolo Spal Torino Udinese ...

Caso Koulibaly - Thuram : "Chiudiamo tutti gli stadi di Serie A per un weekend" : L'ex difensore di Parma e Juventus, campione del mondo con la Francia nel 1998, continua: "Episodi del genere accadevano quando giocavo in Italia, 12 anni dopo la situazione non è cambiata. Non è ...

Hockey prato - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Attesa per le Hockey Series Finals : Un nuovo anno di grande Hockey su prato: sta per iniziare il 2019 e ci sono davvero tantissimi appuntamenti da seguire. La specialità in Italia nell’ultimo periodo poi sta assumendo un’importanza rilevante, soprattutto al femminile, con la Nazionale di Roberto Carta che è tra le migliori 15 al mondo. Bene anche gli uomini con i ragazzi di Roberto Da Gai che vogliono continuare a crescere. Andiamo a scoprire il calendario del nuovo ...

Classifica marcatori Serie A 2019 : tutti i marcatori e i gol segnati. Cristiano Ronaldo al comando : La Classifica marcatori premia il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol nella Serie A 2018-2019, il massimo campionato italiano di calcio. Si tratta di una graduatoria ovviamente riservata agli attaccanti che trovano la via della rete con una certa continuità e che premia il miglior realizzatore nell’arco dell’intera stagione (38 partite). Il ricoscimento è platonico ma è molto ambito dai vari giocatori che ogni fine ...

Classifica marcatori Serie A 2019 : tutti i marcatori e i gol segnati : La Classifica marcatori premia il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol nella Serie A 2018-2019, il massimo campionato italiano di calcio. Si tratta di una graduatoria ovviamente riservata agli attaccanti che trovano la via della rete con una certa continuità e che premia il miglior realizzatore nell’arco dell’intera stagione (38 partite). Il ricoscimento è platonico ma è molto ambito dai vari giocatori che ogni fine ...

Basket Serie A - l'Olimpia Milano ad Avellino perde la prima stagionale. Tutti i risultati della 13giornata : Si ferma a 13 la striscia di imbattibilità dell' Olimpia Milano , che cade al PalaDelMauro, battuta per 85-81 dalla Sidigas Avellino , al termine di un match combattuto e in equilibrio. A fine match, ...

Nuoto sincronizzato - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. World Series e Mondiali al centro della scena : Il 2018 sta ormai per dare il testimone e nel 2019 gli eventi per il Nuoto sincronizzato non mancheranno. I Mondiali in Corea del Sud e il percorso nelle World Series caratterizzeranno gli impegni delle atlete e degli atleti che faranno di tutto per essere protagonisti nella rassegna iridata. La Nazionale azzurra di Patrizia Giallombardo vuol dare segnali di forte vitalità, dopo gli ottimi risultati negli Europei a Glasgow in particolare Giorgio ...