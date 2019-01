Legittima difesa | Anm | ‘Rischio profili di incostituzionalità e di legittimare omicidi’

Legittima difesa - De Raho : “Sicurezza spetta a forze dell’ordine”. Cantone : “In molti casi basta legge attuale” : n vista del ritorno del provvedimento alla Camera per l’approvazione definitiva, la Legittima difesa rischia già di essere uno dei prossimi terreni di scontro tra Lega e M5s. A margine della ricerca “La corruzione tra realtà e percezione”, è stato Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità anticorruzione, ad avvertire: “Voglio vedere come sarà alla fine il testo che sarà approvato. Ma se il testo consentirà uno ...

Raccolta firme per il referendum Legittima difesa 2019 : bufala l’iniziativa popolare su WhatsApp? : Si parla moltissimo in queste ore di una vera e propria Raccolta firme per quanto riguarda il presunto referendum legittima difesa 2019, in nome di una iniziativa popolare che avrebbe trovato la spunta giusta tramite una catena WhatsApp per strappare consensi. Lecito che in tanti oggi 9 gennaio si stiano chiedendo se si tratti di una bufala o meno, considerando il fatto che il messaggio in questione ha iniziato a circolare anche su Facebook. ...

Legittima difesa - Davigo : “Sparare a uno disarmato in fuga è omicidio”. E su Anticorruzione : “Daspo non serve a nulla” : Il Daspo anti-corruzione non serve a niente e se sarà approvata la legge sulla Legittima difesa, l’Italia sarà condannata dalla Corte europea. Ad affondare due pezzi importanti del programma sulla giustizia del governo M5s-Lega è il membro togato del Csm ed ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo. In un’intervista ad Agorà (Rai3) il magistrato ha spiegato che il cosiddetto Daspo contenuto nella legge Anticorruzione voluta dal ...

Giulia Bongiorno bastona i grillini : "Immigrati - rispettare le regole. Il M5s voterà la Legittima difesa" : Immigrati e Legittima difesa, il ministro di ferro Giulia Bongiorno tira dritto. Come Matteo Salvini: "La Legittima difesa non si tocca", ribadisce in una intervista a il Messaggero in cui si dice convinta che "otterrà il via libera in tempi brevi", comunque prima delle europee, e Luigi Di Maio con

Legittima difesa - il ministro Bongiorno : «Non si tocca - è battaglia tra caos e ordine» : ministro Giulia Bongiorno, il decreto sicurezza sembra aver condensato una larga opposizione. Come andrà a finire? «Si sta dipingendo la situazione attuale come se l?anomalia...

Legittima difesa - Bongiorno : non si tocca : Roma, 7 gen., askanews, - "La Legittima difesa non si tocca". Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno in una intervista a Il Messaggero fa il punto sulla ripresa del governo giallo-...

ministro Giulia Bongiorno, il decreto sicurezza sembra aver condensato una larga opposizione. Come andrà a finire? «Si sta dipingendo la situazione attuale come se l?anomalia...

Di Maio e Salvini - sale la tensione : nodi trivelle - riforme e Legittima difesa : Frecciate, puntualizzazioni, botta e risposta: il gennaio delle misure 'elettorali', per il governo giallo-verde, parte in salita. Matteo Salvini e Luigi Di Maio , parallelamente, hanno dato il la ...

Legittima difesa alla Camera Salvini : "Niente scherzi in Parlamento" : Il 2019 porta con sé - con tutta probabilità - la riforma della Legittima difesa . Il ddl ha già incassato l'ok del Senato a fine ottobre e arriva nei prossimi giorni alla Camera per il via libera ...

Legittima difesa - Salvini : 'In Aula non ci saranno scherzi da M5s' : "Sono sicuro che non ci saranno degli scherzi in Parlamento", quando verrà approvata la legge sulla Legittima difesa. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook. "Abbiamo ...

La Legittima difesa sconvolge la vita - anche con la nuova legge : Dal tabaccaio Birolo al gommista Fredy Pacini passando per il benzinaio Stacchio: vittime di furti e rapine che hanno...

Legittima difesa - da domani l'esame della Camera : domani sbarca alla Camera, per il via libero definitivo, atteso tra fine gennaio e l'inizio di febbraio, il ddl sulla Legittima difesa, fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini. Una norma che in ...