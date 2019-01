Forse c’è una nuova strategia degli Stati Uniti in Medio Oriente

C’è un video che Forse mostra come fu trasportato il corpo di Jamal Khashoggi dopo il suo omicidio a Istanbul : La televisione turca A Haber ha trasmesso per la prima volta un video che potrebbe dare nuove informazioni su come si svolse l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Il video, infatti, sembra mostrare come il corpo di Khashoggi fu trasportato dal

FIAT : non si può mai essere sicuri di mettere il PUNTO - Forse c’è la svolta : La PUNTO nei piani di Sergio Marchionne aveva concluso la sua avventura. Più di una volta si era parlato di importare in Europa la Argo, quale possibile sostituta con un riposizionamento (più in basso) data la concezione e la destinazione del prodotto. La FIAT con la “TIPO” ha fatto capire che le intenzioni del Brand sono quelle di fare auto di qualità senza voler entrare direttamente in concorrenza con prodotti che hanno – ...