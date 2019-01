Ecco l' app per comprare pezzi di opere d' arte

Terremoto avvertito a Napoli e Quarto : Ecco cosa sta accadendo in queste ore ai Campi Flegrei [MAPPE] : 1/5 ...

Flavio Briatore - il futuro del figlio e il rapporto con la Gregoraci : Ecco cosa rivela : Flavio Briatore parla del futuro di suo figlio e del rapporto con Elisabetta Gregoraci In un’intervista al settimanale Oggi, Flavio Briatore si lascia andare a delle lunghe dichiarazioni. L’argomento principale trattato dal noto imprenditore è Nathan Falco, il figlio nato dall’amore con Elisabetta Gregoraci. Briatore ci tiene a fare un quadro ben preciso di quello […] L'articolo Flavio Briatore, il futuro del figlio e il ...

Xiaomi sfida Apple - Ecco i nuovi AirDots Pro : gli auricolari wireless low cost : Somigliano un po' troppo agli AirPods, riproponendo una vecchia querelle. Ma promettono una discreta resa a un terzo del prezzo

CES 2019 : Ecco i pc portatili del 2019 che sfidano Apple : E’ in corso a Las Vegas il Consumer Electronics Show (CES), la più importante fiera dell’elettronica di consumo: tra le tante innovazioni in mostra, anche alcuni dei portatili pronti a sfidare i MacBook di Apple. Samsung, Lenovo, Asus, Huawei puntano su leggerezza e potenza per conquistare il mercato quest’anno. Ad esempio, Samsung presenta il Notebook 9 Pro, potente ed elegante con corpo in alluminio e 14 ore di autonomia ...

Le mosse dei partiti in vista delle Europee : Ecco la mappa delle alleanze : ... coinvolgendo anche il mondo ambientalista e quei liberali rimasti coerenti al progetto d'integrazione europeo

Xiaomi sfida Apple - Ecco i nuovi AirDots Pro : gli auricolari wireless low cost : Somigliano un po' troppo agli AirPods, riproponendo una vecchia querelle. Ma promettono una discreta resa a un terzo del prezzo

Ecco l'ultima truffa su whatsapp denunciata dalla Polizia Postale : Le truffe su internet sono sempre dietro l'angolo. E più passa il tempo, più diventano sofisticate e difficili da smascherare. l'ultima in ordine di tempo viaggia su whatsapp. La Polizia Postale ...

Serie D - Girone A - 18° giornata : Ecco tutti i risultati del weekend appena passato : Una nuova settimana prende il via tra le ombre e i ricordi, positivi o negativi che siano, della domenica appena trascorsa. In Serie D, Girone A, é andata in onda la 18esima giornata di campionato tra ...

Xiaomi potrebbe ispirarsi a Huawei e Apple : Ecco le Xiaomi Mi True Wireless : Le nuove cuffie True Wireless di Xiaomi, che riprendono il design delle più famose AirPods di Apple, si mostrano in una serie di presunti render ufficiali. L'articolo Xiaomi potrebbe ispirarsi a Huawei e Apple: ecco le Xiaomi Mi True Wireless proviene da TuttoAndroid.

Caso Loris Stival - “Ecco perché la madre Veronica Panarello lo ha ucciso”. Le motivazioni della sentenza di appello : Il Caso familiare e giudiziario relativo alla morte del piccolo Loris Stival è senza dubbio uno di quelli che ha maggiormente colpito l’opinione pubblica del nostro paese. perché tocca il profondo, il cuore della famiglia e soprattutto perché è una madre che ha ucciso il proprio figlio. Sono arrivate le motivazioni della sentenza di appello a carico di Veronica Panarello che, nel novembre del 2014, ha provocato la morte del piccolo Loris ...

Messaggi Whatsapp : sono una prova legale - Ecco come usarli in un processo : Spesso capita di conversare Messaggi Whatsapp inviati da persone, a contenuto minaccioso e con l’uso di espressioni offensive. A questo punto sarebbe necessario agire legalmente, ma l’interrogativo è d’obbligo: “Si possono utilizzare questi Messaggi, in che modo possono essere utilizzati come prova in un processo?”. Cercherò, con un linguaggio semplice, comprensivo anche alla persona non addetta ai lavori e cioè non esperta di diritto, di ...

Banditi - trappole e pizzo. Ecco la strada maledetta dove è scomparso Luca : Definirla 'superstrada' è un eufemismo, ma il pedaggio di 2mila Cfa , 3 euro, serve a regalare un alone di dignità alla 'N1', il percorso che unisce Bobo Dioulasso, la seconda città del Burkina Faso, ...

Lazio - da Hysaj a Zappacosta : Ecco gli affari esterni : Un'altra triplice alleanza, l'unione Tare-Medes-Lucci è l'unica speranza. Il diesse ha chiesto al procuratore di Cristiano Ronaldo di piazzargli a tutti i costi Wallace, anche in prestito con diritto ...

Ecco la mappa della Befana in Polesine : Infine a Pincara la festa domenica 6 gennaio parte alle 15.15 con momenti di festa e spettacoli per bambini fino all'arrivo delle Befana alle 16.45 per poi concludere la serata con il Brusavecia alle ...