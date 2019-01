Bufera vaccini, i No-Vax massacrano Beppe Grillo: “Traditore…”

blogitalia.news

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Più di 400 commenti in pochissime ore sul profilo social dia scatenare il putiferio i No Vax Sedotti e abbandonati. Sui social scatta la rivolta dei no-vax contro il fondatore del M5s che ha firmato il Patto per la scienza, l’appello in cinque punti proposto dal virologo Roberto Burioni su Medicalfacts. Una reazione rabbiosa che inonda la pagina Facebook die che in poco più di tre ore raccoglie quattrocento commenti. Quasi tutti negativi e pieni di insulti pesanti. C’è Nicoletta, che scrive: «Questo è puro tradimento, mai più il mio voto dopo questo voltafaccia… Non ci sto, sono molto delusa e rammaricata di essermi di nuovo sbagliata a dare il mio voto ma sono arrivata alla conclusione che per i poteri forti non ci sia nulla da fare se non una grande rivoluzione delle coscienze e non far più vaccinare i nostri figli opporsi sempre fin quando non si fa ...