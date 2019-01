Bologna | nel mirino un terzino ex Inter e Roma

Viaggio nelle città sostenibili. Bologna scommette sull'inclusione sociale : Pù' attenzione al verde pubblico, un minore impatto e consumo di suolo, ma soprattutto maggiore inclusione sociale. In altre parole, maggiore sostenibilità. "Su questi obiettivi abbiamo costruito la nostra azione di governo per cui mi fa piacere constatare che la nostra città ha già conseguito alcuni di questi obiettivi". Lo ha spiegato all'Agi il sindaco di Bologna, Virginio Merola, con ...

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : colpo Samp e pazza idea del Bologna - mosse di Atalanta e Parma : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore sono state chiuse operazioni molto importanti. In particolar modo il colpo è stato piazzato dalla Sampdoria, è tutto fatto per il ritorno in blucerchiato dell’attaccante Manolo Gabbiadini, accordo totale raggiunto nelle ultime ore, al Southampton 3 milioni di prestito più riscatto a 9 milioni di euro, già oggi le visite mediche e la ...

Basket - Champions League 2019 : vittoria sofferta per la Virtus Bologna - Petrol Olimpija sconfitto nel finale : Nell’ultima sfida in programma per la decima giornata della Basketball Champions League 2018-2019, la Virtus Bologna supera gli sloveni del Petrol Olimpija con il punteggio di 87-84. Successo importante per la formazione di Pino Sacripanti, che torna a vincere dopo due sconfitte consecutive e difende la prima posizione in classifica nel gruppo D avvicinando la qualificazione. Gara in salita per la squadra emiliana, che paga una brutta ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Tonelli può tornare a gennaio : il Bologna rimane in attesa : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Tonelli potrebbe tornare in Campania dal prestito della Sampdoria a gennaio. Il Bologna monitora il difensore.

Bologna - Antonelli richiesto da Inzaghi alla dirigenza : le ultime : Bologna Antonelli – Sono ore decisive per il mercato, ma anche per il futuro di Inzaghi. L’ex attaccante del Milan, ora allenatore del Bologna, non naviga in buone acque e deve lottare per non retrocedere (fino a quando la dirigenza glielo permetterà). Il mercato del Bologna potrebbe non essere finito qua. Secondo quanto riportato da Sky Sport i […] L'articolo Bologna, Antonelli richiesto da Inzaghi alla dirigenza: le ultime ...

Bologna - Antonelli se salta Spinazzola. Piace Widmer. Occhio alle uscite : Da Mbaye, deciso a restare in rossoblù, a De Maio, da Falcinelli, richiesto da Parma e Frosinone, a Destro, Krejci, Dijks e Paz, la lista-dismissioni pare lunga ma non del tutto smaltibile. La ...

Bologna - si aspetta la Juve e Spinazzola. Pensiero Tonelli : Cento tifosi a sperare di veder giocare Sansone e Soriano. Macché. Nel primo allenamento del 2019 - e dei due nuovi acquisti - Pippo Inzaghi ha fatto veder palla per semplici scambietti di ...

Bologna - Inzaghi vuole Antonelli : Pippo Inzaghi vuole tornare ad allenare Luca Antonelli . Secondo Sky Sport , l'ex Milan è un nome caldo per rinforzare la corsia sinistra del Bologna.

eSports - Fifa E-Club World Cup : Sampdoria - Parma e Bologna a caccia di un posto nella fase finale del torneo : Da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio i migliori gamers del mondo si sfideranno nella fase di qualificazione della Fifa E-Club World Cup, il mondiale per club di Fifa19. Tra le squadre in gara troveremo anche tre formazioni italiane: la Sampdoria di Mattia Guarracino (Lonewolf92) e Leon Assieker (Blakarrow889), il Parma di Michele Tangredi (Angryxmiche) e Alessandro Ansaldi (Gintera) e il Bologna di Giacomo Bortolani (Bortowins) e Marco Barbieri ...

Calciomercato - due club di Serie A su Falcinelli : il Bologna pronto a cedere il centravanti : Diego Falcinelli al centro di diverse trattative per lasciare il Bologna già nella finestra di Calciomercato di gennaio Diego Falcinelli è in procinto di lasciare il Bologna. Il centravanti non sta trovando spazio nello scacchiere di Pippo Inzaghi e nella sessione di Calciomercato invernale potrebbe lasciare il club. Secondo Skysport, sarebbero due i club del nostro campionato pronti ad accaparrarsi il calciatore. Noto l’interesse ...

Bologna - Ogbonna e Ceccherini nel mirino per la difesa : Il Bologna, come riporta La Gazzetta dello Sport , sta cercando un difensore per rafforzare il reparto arretrato, ma per adesso ha incassato i no di West Ham e Fiorentina rispettivamente per Ogbonna e Ceccherini.

DIRETTA ROSETO FORTITUDO Bologna/ Streaming video tv : che era successo nel turno precedente - basket Serie A2 - : DIRETTA ROSETO FORTITUDO BOLOGNA Streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi 6 gennaio, .

Archivio del Comune di Bologna - viaggio nella nostra storia : Fuori porta San Donato è custodito lo scrigno della storia amministrativa di Bologna. In via Tartini 1, nell'ex laboratorio di falegnameria del Comune, sono raccolte le infinite storie di una città, ...