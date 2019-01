Scuola, assemblee per i precari di Terza Fascia a Milano e a Firenze

scuolainforma

(Di mercoledì 9 gennaio 2019), probabilmente la categoria di insegnanti dal futuro più incerto all’interno dellaitaliana. Qui di seguito pubblichiamo un comunicato della UIL(che ringraziamo) riguardante due appuntamenti assembleari a. Gli eventi servono per promuovere una proposta volta a stabilizzare iin questione.deiNapoli, 8 gennaio – Comincia con un doppio appuntamento il nuovo anno che vede la protesta dei docentidicon servizio salire di tono. Pasquale Vespa, presidente dell’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori e neo Coordinatore Uilha lanciato per il mese di gennaio 2 appuntamenti assembleari per suonare la carica e per promuovere in tutte le Regioni d’Italia la proposta ...