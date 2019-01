Roma | volantini antisemiti contro Lazio | Napoli e Israele | la ricostruzione della vicenda

Volantini antisemiti - indagini a Roma : Carfagna: fuori antisemitismo da storia e sport "Non è questione di squadre di calcio e di tifoserie: è #antisemitismo, fa schifo e va cancellato dalla storia". Così Mara Carfagna, vicepresidente ...

Volantini antisemiti a Roma - Lerner : "Si sputa sugli ebrei per giustificare il razzismo" - condanna di Fico : Voltantini antisemiti affissi nella notte a Roma, tra Prati e Balduina. "Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori. Stesse bandiere. Merde", è la scritta. I Volantini, secondo quanto si apprende, sarebbero stati distribuiti nella notte in concomitanza con i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio. I Volantini sarebbero firmati da un gruppo di ultras giallorossi, Balduina Roma, e sono stati distribuiti in Prati, dove si sono verificati i ...

Calcio : ancora vergogna a Roma! Volantini antisemiti da parte dei tifosi giallorossi : Roma si macchia ancora una volta di un episodio che con la rivalità calcistica non centra davvero nulla. Lo scorso anno ci furono le foto dei tifosi della Lazio di Anna Frank in curva Sud con la maglia della Roma, mentre adesso è arrivata la “risposta” da parte di quelli della Roma. Nel quartiere Prati e in zona Balduina sono apparsi alcuni Volantini con messaggi antisemiti a firma di alcuni gruppi romanisti proprio di quella zona. ...

Roma - volantini antisemiti sui muri della città : firmati da ultras giallorossi : Alcuni volantini antisemiti, firmati dai tifosi Romanisti della Balduina, sono stati appesi sui muri dell’omonimo quartiere e su quelli di Prati. I manifesti riportavano la scritta: “Lazio, Napoli, Israele, stessi colori. Stesse bandiere. Merde”. Sono apparsi martedì sera in occasione della manifestazione per il 119esimo anniversario dalla nascita della Lazio in piazza del Popolo a Roma, caratterizzata dagli scontri tra forze ...

