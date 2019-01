Lo Sfigatto – Nekonaughey | in uscita a febbraio per Edizioni Star Comics

nerdgate

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Fra meno di un mese uscirà l’attesissimo manga Loe per ingannare l’attesa, dal 9 gennaio ogni mercoledì e sabato per quattro settimanesul loro sito ufficiale e sui social, pubblicheranno una nuova tragicomica striscia di questo manga con protagonista un gatto pasticcione che ha fatto impazzire i lettori asiatici. Succede a tutti, ogni tanto, e a qualcuno anche più spesso: torte che non lievitano, lattine che non si aprono, linguette che si strappano… piccole azioni quotidiane che proprio non ne vogliono sapere di riuscire come si deve. Ognuno reagisce a modo suo: c’è chi si infuria e comincia a inveire contro la sorte avversa e chi invece… rimane a fissare il misero risultato dei suoi sforzi con aria assorta e meditabonda, colma di una sommessa tristezza (e c’è sempre il dubbio che si sia addormentato…). Signore ...