I farmaci per cuore e diabete sono utili anche per trattare schizofrenia e disturbo

Da Camerino a Lecce per accompagnare il figlio - parcheggia l'auto vicino al Cimitero ma la rubano. All'interno farmaci e documenti : Brutta avventura per due coniugi marchigiani che subiscono il furto dell'auto a due passi dal centro di Lecce. L'appello ai ladri.

Equivoco tra medico e farmacista : donna usa crema per l'erezione al posto del collirio : Per curare una secchezza oculare avrebbe dovuto usare il VitA-POS, ma il farmacista le ha venduto il Vitaros. La paziente è...

farmaci per dimagrire : ma ci possiamo fidare veramente? : Fino a quando la scienza medica non ci proporrà un rimedio assoluto, magari sotto forma di pasticche da assumersi una o più volte al giorno, capace di bruciare le calorie e tutto quanto partecipa alsovrappeso e all’obesità, dovremo ricorrere alla classica dieta, più o meno efficace e all’esercizio fisico per cercare di stare in forma. Perchè, a meno di non incappare in qualche patologia specifica, l’eccesso di peso è solo dovuto ad un ...

Cresce la raccolta farmaci pediatrici per bimbi in difficoltà : A livello nazionale parte della raccolta viene devoluta all'ospedale pediatrico NPH Saint Damien che assiste 80.000 minori l'anno in Haiti, Paese del quarto mondo dove 1 bambino su 3 non arriva ai 5 ...

Scontro in autostrada per i cinghiali : sempre in coma il farmacista ferito

farmaci - Garattini : col gelo occhio ad antipertensivi e vasodilatatori : Con il freddo alcune tipologie di pazienti devono fare particolare attenzione. “E’ il caso di chi è in terapia con Farmaci antipertensivi. Il grande freddo tende infatti a favorire una vasocostrizione, che fa salire la pressione. Il suggerimento per questi pazienti è quello di consultare il medico curante, che potrà valutare un eventuale aggiustamento del dosaggio di questi medicinali“. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute ...

Tisane dimagranti : fai da te - migliori in farmacia e al supermercato - allo zenzero e limone - funzionano? : Dopo le feste natalizie, ci si sente sempre un po’ gonfi e, qualcuno anche ingrassato. Pranzi e cenoni non aiutano in questo periodo, ma se volete iniziare l’anno nuovo nel modo migliore, potreste farlo con una tisana dimagrante. In questo articolo vedremo alcune Tisane fai da te, e altre che potrete acquistare in farmacia o al supermercato. Infine, vedremo le loro reali funzioni e la più gettonata: zenzero e limone. Tisane dimagranti: quali ...

Diete : possiamo fidarci dei farmaci per dimagrire? - Diete - : Ma molti si rendon conto dei rischi cui vanno incontro? Molti sanno che un farmaco tutto naturale, nella peggiore delle ipotesi può spedire la persona all'altro mondo?

Pediatria : Usa - 9.000 bambini morti in 18 anni per farmaci oppioidi e droghe : Roma, 28 dic. (AdnKronos Salute) - Negli Stati Uniti circa 9.000 fra bambini e adolescenti sono mo[...]

Pediatra - Usa : 9.000 bambini morti in 18 anni per farmaci oppioidi e droghe : Negli Stati Uniti circa 9.000 fra bambini e adolescenti sono morti per avvelenamento da farmaci oppioidi e droghe tra il 1999 e il 2016. Cifre che mostrano un tasso di mortalità quasi triplicato nel tempo, a circa 1 su 100.000, in base ai dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Gli antidolorifici con obbligo di ricetta risultano implicati nel 73% dei decessi (6.561), la maggior parte non intenzionale (quasi ...

Influenza Gennaio 2019 : sintomi - rimedi naturali con o senza febbre e tosse - farmaci per bambini e adulti : Gli ultimi bollettini pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità mostrano un numero di casi in continuo aumento: cosa dobbiamo aspettarci dall’Influenza di Gennaio 2019? Come avevano pronosticato gli esperti, tra dicembre e Gennaio la stagione Influenzale si sarebbe fatta sentire in modo particolare: proprio durante queste feste natalizie circa 250.000 italiani stanno combattendo contro uno dei contrattempi più fastidiosi del ...

Epatite C : ottimi risultati a Siena per la cura della malattia con nuovi farmaci : “I nuovi farmaci per l’Epatite C sono uno dei maggiori traguardi della medicina di oggi ed essere stati i primi in Italia, grazie alla Regione Toscana, a renderli disponibili a tutti i cittadini portatori del virus è stato un trionfo della ragione e dell’umanità, un grande risultato della sanità pubblica”. Così il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Valtere Giovannini, commenta gli ...

farmaciE DI TURNO NATALE 2018/ Aperte oggi - 25 dicembre : Roma - Milano e non solo. I digestivi i più venduti : FARMACIE di TURNO Aperte a NATALE 2018, oggi 25 dicembre. Roma e Milano: elenco completo, orari e info. Le ultime notizie sulle aperture

DIABETE DI TIPO 2 - CUORE A RISCHIO PER DUE farmaci/ 'Attenzione non è un trial clinico' : Due FARMACI per il DIABETE di TIPO 2 metterebbero a serio RISCHIO la salute del CUORE. A precisarlo è una ricerca che arriva dalla Northwestern Medicine.