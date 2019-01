Rapporti tra USA e UE sull' orlo di uno scandalo diplomatico

Putin fa auguri al Papa ed esprime speranza di rafforzare i Rapporti tra Russia e Vaticano - : Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto gli auguri di Natale e di un felice anno nuovo a Papa Francesco e ha espresso la speranza di poter rafforzare i rapporti tra la Federazione russa e il ...

Santelli : “Riaprire audizioni in commissione antimafia su Rapporti tra curve e società” : Dichiarazione dell’on Jole Santelli, Vice Presidente della commissione antimafia: “Chiederò all’ufficio di Presidenza della commissione antimafia di riaprire le indagini e le audizioni sui rapporti tra alcune frange estreme delle tifoserie calcistiche e alcune società. Da quello che è emerso da alcune inchieste giornalistiche ci sarebbero, in diversi casi, infiltrazioni della mafia. Dovremo fare un lavoro serio, senza ...

Rapporti Stato-Chiesa - una storia lunga più di 70 anni. Le due sponde del Tevere tra passato e futuro : La fine dell’anno solare è sempre accompagnata dal discorso di fine anno del presidente della Repubblica italiana. Un momento prezioso, per la vita politica ma anche sociale del Paese, per tracciare un bilancio dei 12 mesi trascorsi e guardare al futuro. È anche un’occasione, ogni volta, per misurare la distanza metaforica tra le due sponde del Tevere: quella politica appunto, rappresentata dalle massime istituzioni dello Stato, e quella ...

Putin rileva evoluzione positiva dei Rapporti tra Russia e Bielorussia - : Vladimir Putin ha affermato che le relazioni tra Russia e BieloRussia si stanno sviluppando proficuamente. A Mosca si sono incontrati i presidenti dei due Paesi. "Penso che abbiamo tutti i motivi per ...

Rapporti tra malattie reumatiche e neoplasie : Questo post è a cura di: Giovanni Minisola, Presidente Emerito della Società Italiana di Reumatologia e Primario Emerito di Reumatologia. Azienda Ospedaliera "San Camillo-Forlanini" - ROMA.Ai Reumatologi viene spesso chiesto se per chi ha una malattia reumatica è maggiore il rischio di sviluppare anche una malattia neoplastica. In realtà i Rapporti intercorrenti tra malattie reumatiche e neoplasie esistono e sono ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'ecotassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i Rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Phil Spencer : "gli ottimi Rapporti tra Microsoft e le terze parti rendono Project xCloud più forte dei suoi concorrenti" : Microsoft ha presentato a ottobre il suo personale servizio di streaming, Project xCloud, che se al momento non trova concorrenti diretti all'interno dell'industria videoludica porta il colosso di Redmond competere con altri giganti della tecnologia come Google.Intervenendo alla conferenza "Global Technology, Media and Telecommunications" nell'ambito del Barclays 2018, Phil Spencer ha potuto parlare della strategia di Microsoft e dei concorrenti ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'ecotassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i Rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Salvini : rivedere il Contratto cambiati i Rapporti di forza : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Salvini : rivedere il Contratto - cambiati i Rapporti di forza : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Fico incontra i genitori di Regeni : “Stop a Rapporti con l’Egitto - non collabora con l’Italia” : "I rapporti sono a repentaglio e sono stati sempre a repentaglio negli ultimi 3 anni perché in Egitto è stato torturato e ucciso un nostro ricercatore che faceva ricerca in Egitto, punto. Questo è il motivo e ben venga mettere a repentaglio tutti i rapporti dal punto di vista economico, sociale, culturale perché non possiamo andare avanti in questi rapporti fino al momento in cui l'Egitto non dimostra di voler fare un passo in avanti", ha ...

Ponte Morandi. Nell’inchiesta finisce anche il viadotto Pecetti. Si indaga sui Rapporti Autostrade/Spea : Nell’inchiesta sul Ponte Morandi entra anche un altro viadotto, sempre genovese: è il Pecetti, alto circa 30 metri e lungo 140, che passa sulle case di Mele, sulla A-26, Genova-Gravellona-Toce. Rischio 60 su una scala da 1 a 70 anche il Pecetti – scrive Repubblica – presenta un “ammaloramento” del cemento armato e dei ferri interni, in particolare nell’impalcato. Nella scala che va da 1 a 70, i monitoraggi di Spea Engineering attribuiscono al ...

REGENI - FICO SOSPENDE Rapporti tra CAMERA E PARLAMENTO EGIZIANO/ Farnesina 'Richiameremo Egitto a suo impegno' - IlSussidiario.net : Caso Giulio REGENI, FICO annuncia la svolta: 'CAMERA SOSPENDE RAPPORTI con PARLAMENTO EGIZIANO'. Conte frena, le dichiarazioni della Farnesina.

Regeni : strappo di Fico con l'Egitto. Stop ai Rapporti tra Parlamenti : strappo del presidente della Camera, Roberto Fico, con l'Egitto sul caso Regeni. "Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo", ha detto Fico in un'intervista al Tg1. Fico ha espresso apprezzamento per ...