Maltempo | Canale Monfalcone | dalla Regione Friuli 600 000 euro

Maltempo Friuli Venezia Giulia : avviato procedimento d’urgenza per la messa in sicurezza del Canale Valentinis : “Abbiamo immediatamente recepito la gravità dei danni subiti dalla banchina sinistra del Canale Valentinis , già profondamente colpita dalle mareggiate del 2017 e ulteriormente danneggiata dal Maltempo di fine ottobre, come segnalatoci anche dal sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, e dal consigliere Giuseppe Nicoli. Per questo abbiamo avviato un procedimento d’urgenza per gli interventi della sua messa in sicurezza “: lo ha ...

Maltempo Emilia-Romagna : piano straordinario da 1 milione per il dragaggio del Porto Canale a Cesenatico : Un piano straordinario che in due anni, tra il 2019 e il 2020, metterà a disposizione 1 milione di euro per il dragaggio del Porto Canale, a Cesenatico. Interventi per 605 mila euro già appaltati o in fase di progettazione e al via nei prossimi mesi su tutta la costa forlivese-cesenate, con il ripascimento complessivo di 150 mila metri cubi di sabbia per prevenire l’erosione della spiaggia. E nuove risorse regionali per circa 300 mila ...