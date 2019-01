Lega punta i piedi sul decreto per reddito | così non votiamo

Hockey pista - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali appuntamento chiave - EuroLega a maggio : Sarà un 2019 pieno di appuntamenti per l’Hockey su pista, che avrà come evento cardine in Mondiali di Barcellona, nell’ambito dei Roller Games, in programma dal 30 giugno al 14 luglio proprio nella città catalana che metterà di fronte le migliori formazioni del pianeta a caccia del titolo iridato, attualmente in mano della Spagna, detentrice anche della Coppa Latina. Passando ai club, c’è molta curiosità attorno alla Serie A1 ...

Tari in bolletta : spunta un emendamento della Lega alla manovra : ... "A me piacerebbe, ma non so se ci riusciremo, c'è qualche ritrosia", ha detto Massimo Garavaglia, sottosegreTario all'Economia, al termine dei lavori in commissione Bilancio al Senato. Le ...

Manovra - emendamento Lega punta a cancellare ecotassa : scontro con M5S - : La mossa del Carroccio punta a cancellare non solo l'ecotassa sulle auto più inquinanti ma anche gli incentivi per le ecologiche. Garavaglia: "No a qualsiasi nuova tassa". Dell'Orco: "Bonus per auto ...

Lega e M5s a ferri corti - Matteo Salvini punta alle elezioni europee : Tav, mondo imprenditoriale, rifiuti, manovra. E ora anche il Medio Oriente. Il governo in tensione su molti temi ora rischia l'implosione. Nei palazzi della politica la sensazione è che il Big bang stia ...

Roma - città blindata per doppio appuntamento del Papa e della Lega : Roma, 7 dic., askanews, - Il Papa a piazza di Spagna e la Lega a Piazza del Popolo: il centro di Roma blindato domani, 8 dicembre festività dell'Immacolata, con varchi presidiati dalle forze dell'...

Manifestazione della Lega a Roma - Salvini punta a Campidoglio e Regione : Si attende a breve l'inaugurazione della prima sede politica della Lega a Roma, un'apertura che rappresenta anche figurativamente la volontà di crescere nella Capitale da parte del partito di Matteo ...

L'AMICA GENIALE/ Anticipazioni : Elena e Lila - un Legame straordinario - prima puntata - - IlSussidiario.net : Questa sera su Rai1 arriva in esclusiva "L'AMICA GENIALE". La serie Tv attesissima da tutti gli estimatori, è tratta dal romanzo di Elena Ferrante.

Spoiler L'Allieva 2 - 6^ appuntamento : il medico Legale vuole ufficializzare la storia : Giovedì 29 novembre va in onda su Rai Uno l'ultimo appuntamento con la fiction di Rai Uno, 'L'Allieva 2' che ha come protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. In questi giorni s'è iniziato a parlare di una possibile terza stagione della serie tv ispirata alla penna di Alessia Gazzola visti gli ottimi ascolti ottenuti anche in questa annata. Alessandra Mastronardi in una recente intervista non ha chiuso all'ipotetico prosieguo de ...

Reddito di cittadinanza - Lega propone di abbandonare i centri per l’impiego : “Puntare sulle imprese” : La Lega sta pensando di cambiare la struttura su cui si baserà il Reddito di cittadinanza: l'obiettivo, secondo quanto spiega il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, è quello di puntare sulle imprese e non più sui centri per l'impiego, come finora previsto dalla proposta del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Basket - EuroLega 2018-2019 : Milano vuole stupire anche a Barcellona. L’Olimpia punta al bis settimanale : Neanche il tempo di immagazzinare la vittoria con il Baskonia Vitoria, che l’Olimpia Milano scende nuovamente in campo per la nona giornata di Eurolega. Domani sera l’Armani Exchange sarà di scena a Barcellona in quella che diventa davvero una sfida importantissima guardando la classifica. Infatti la squadra di Pianigiani si trova attualmente al quarto posto e i catalani sono indietro di una vittoria rispetto a Milano, che con una ...

Prescrizione - spuntano emendamenti di 'disturbo' della Lega. Poi il dietrofront dopo garanzie sul dl sicurezza : Politica Legge anticorruzione, l'ombra di un colpo di spugna della Lega sul peculato di LIANA MILELLA

Napoli-Report - oggi la puntata : la nuova inchiesta forse non è Legata al mondo del calcio [DETTAGLI] : Negli ultimi mesi la trasmissione Report è stata sempre più seguita, in particolar modo in riferimento all’inchiesta portata avanti sulla Juventus e sul rapporto con la ‘Ndrangheta. Episodio shock con l’atto intimidatorio nei confronti del giornalista che si è occupato della vicenda, Federico Ruffo. La trasmissione ha annunciato nelle puntata di oggi 19 novembre una nuova inchiesta legata a Napoli ma molto probabilmente ...

La Lega punta al voto anticipato? Salvini ad Affari : "Balle spaziali!" : "Balle spaziali!". Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta con Affaritaliani.it l’idea che gli viene attribuita da molti commentatori di volere elezioni anticipate Segui su Affaritaliani.it

La Lega punta al voto anticipato? Salvini ad Affari : "Balle spaziali!" : "Balle spaziali!". Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta con Affaritaliani.it l’idea che gli viene attribuita da molti commentatori di volere elezioni anticipate Segui su Affaritaliani.it