Juventus | Allegri resta | progetto alla Trap

Juventus - rientro anticipato per alcuni giocatori di Allegri. Bonucci - ironia social : 'Ho sbagliato giorno?' : Il giorno dell'Epifania ha sancito la chiusura delle vacanze per gran parte degli italiani. Lo stesso 'destino' è capitato anche a molti calciatori della nostra Serie A, fermi per la pausa campionato ...

Calciomercato Juventus - Allegri potrebbe lasciare : Agnelli vorrebbe Zidane (RUMORS) : La Juventus ha disputato un girone di andata praticamente perfetto, non solo grazie a Cristiano Ronaldo, da molti esperti catalogato come il 'colpo del Secolo, ma anche grazie all'ottimo lavoro di Massimiliano Allegri. Sarebbe, infatti, un errore dimenticare il valore aggiunto del tecnico toscano, che sta facendo veramente qualcosa di straordinario, utilizzando moduli diversi, ma continuando comunque a vincere sia in Italia che in Europa. Nel ...

Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : rivoluzione Allegri : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni- La Juventus si prepara a tornare a lavoro in vista dell’imminente impegno di Coppa Italia contro il Bologna. Match in programma al Dall’Ara sabato 12 gennaio. I bianconeri torneranno a lavoro nella giornata di domani. Allegri preparerà la sfida di Coppa Italia contro i rossoblù per poi concentrarsi anche in vista […] L'articolo Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: ...

Juventus - Allegri vince più di Pep - Zidane e Mou. Ma nel 2019 si gioca tutto : La reputazione degli allenatori è un palloncino libero nell'aria: vola in alto, si abbassa a sorpresa, poi torna a salire secondo le correnti di pensiero o i risultati. Il concetto per Massimiliano ...

Juventus - il tuttocampista Ramsey : cosa guadagnerebbe la squadra di Allegri? : Nuovo colpo a parametro zero pronto per essere chiuso, nel futuro di Aaron Ramsey c'è la Juventus. Il centrocampista gallese è in scadenza di contratto con l'Arsenal e a giugno si libererà a zero e ha ...

Juventus - Benatia insofferente : la frecciata rifilata ad Allegri è velenosa [VIDEO] : Rispondendo alla richiesta di un cameriere, Benatia ha lanciato una frecciata a Massimiliano Allegri Non è tutto oro quel che luccica in casa Juventus, serpeggia infatti un pizzico di malumore tra i giocatori utilizzati con il contagocce da Massimiliano Allegri. Tra questi c’è Medhi Benatia, alquanto seccato per via del poco minutaggio totalizzato in questa stagione con la maglia bianconera. Solo sei le presenze in stagione, per un ...

Juventus - Paratici : “vi svelo le differenze tra Conte ed Allegri” : “Negli ultimi otto anni abbiamo avuto due dei migliori allenatori del mondo come Conte e Allegri. Sono due allenatori diversi: Conte è più caratteriale ed organizzatore, era perfetto per quel momento. Serviva un allenatore che avesse grande ‘juventinità’. Con lui e Agnelli c’è stata la rinascita del club, ci hanno dato un grande aiuto”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, Chief Football Officer della ...

CALCIOMERCATO Juventus / Ultime notizie - Benatia 'blindato' da Allegri : si allontana Todibo : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio: De Ligt e Ramsey piacciono sempre molto, il possibile addio di Benatia è bloccato da Allegri

Globe Soccer Awards : Juventus protagonista a Dubai con CR7 - Allegri e Paratici : L'apertura dei lavori della XIII edizione della Dubai International Sports Conference, evento di punta del Dubai Sports Council il locale Ministero dello Sport in cui si inquadra la X edizione di ...

Globe Soccer Awards : a Dubai c'è aria di premi per la Juventus con CR7 - Allegri e Paratici : Per Globe Soccer la data di gennaio è celebrativa, nel ricordo della prima edizione tenuta in coincidenza con l'inaugurazione della Burj Khalifa, la Torre più alta del Mondo, 4 gennaio 2010,. ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - Allegri blocca Benatia - ma il difensore cerca spazio - 1 gennaio - : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 1 gennaio: Allegri blinda Benatia, ma il difensore cerca spazio. Su di lui si fanno avanti Dortmund e Schalke 04.

Juventus : Benatia inquieto ma Allegri lo blocca : Tengo in particolar modo a ringraziare i marocchini del mondo che si prendono il tempo di scrivermi. Siccome non posso rispondere a tutti, vi confermo che senza dubbi continuerò ad avanzare a testa ...

Juventus - Dybala : con Allegri il 10 è da lode : L'uomo che ha trasformato Pjanic, talentuosa e un po' discontinua mezzala, in un regista basso tra i migliori al mondo. Che ha sempre creduto in De Sciglio. E che ha stretto una sorta di patto di ...

Juventus - il dominio di Allegri dei punti bianconeri è anche psicologico : voto 9 - 5 : Il record di punti nel girone d' andata (53) rappresenta un dominio inscalfibile. La Juve è superiore quindi rispetta le attese, ma non è scontato ripetersi per l' ottavo anno consecutivo. Il merito va ad Allegri, che riesce a motivare una squadra fin troppo abituata a vincere, e al club che ha sapu