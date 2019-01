Il dittatore nordcoreano in Cina per 4 giorni | Kim invitato dal presidente Xi

ilfogliettone

(Di martedì 8 gennaio 2019) Ilha lasciato Pyongyang per una visita indove e' statodalXi Jinping e dove si fermera' per quattro, fino al 10 gennaio. La notizia e' stata ufficializzata da Pyongyang e di Pechino dopo che un misterioso treno era stato visto attraversare la frontiera tra Corea del Nord edalle autorita' di Seul. Kim Jong-un e' accompagnato dalla moglie Ri Sol Ju e da altri funzionari di stato.La visita alimenta le voci di trattative avanzate per un secondo incontro tra il leadere ilamericano Donald Trump, dopo lo storico faccia a faccia dello scorso giugno a Singapore. Nel 2018 Kim e' stato intre volte. A Singapore Kim e Trump avevano siglato un'intesa sulla denuclearizzazione della penisola coreana ma da allora la situazione e' in stallo. IlUsa ha confermato le trattative in corso ...