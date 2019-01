C' è posta per te | il primo super-ospite internazionale | Maria De Filippi vuole spappolare

Inter - nessun ricorso per il Meazza chiuso. La proposta : "Fate entrare i bambini" : L'Inter è stata punita severamente dal giudice sportivo in merito ai "buu" razzisti riservati a Kalidou Koulibaly durante il match contro il Napoli di Ancelotti. La squadra di Spalletti dovrà giocare le prossime due partite Interne contro Benevento, in Coppa Italia, e Sassuolo in campionato a porte chiuse. Il club di Corso Vittorio Emanuele ha subito preso una posizione, il giorno successivo al match vinto contro i partenopei, condannando ogni ...

“Facciamo un casellario giudiziario dei parlamentari per i cittadini” : la proposta di Beppe Grillo : Beppe Grillo lancia la proposta sul suo blog: "Perché non realizzare lo stesso strumento (ufficiale) collegato direttamente con la procura delle Repubblica Italiana, per i nostri eletti in parlamento? I cittadini sicuramente ringrazierebbero". Uno strumento simile esiste anche in Francia, realizzato da alcuni giornalisti.Continua a leggere

Supercoppa Juve-Milan - la senatrice Pucciarelli : “ho chiesto di spostare la finale in un’altra località” : “Questa mattina ho inviato una lettera al Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè per chiedere, nell’ambito delle sue competenze e attraverso le procedure più idonee, di spostare la finale di Supercoppa italiana in un’altra località ed in condizioni compatibili con i valori del calcio e dello sport in generale”. Sono le importanti dichiarazioni della senatrice della Lega e presidente della Commissione ...

C'è posta per te - anticipazioni 12 gennaio : in studio il cantante di 'Livin la vida loca' : Sabato, 12 gennaio, riparte C'è posta per te, il fortunato people show si Maria De Filippi, che da diversi stagioni televisive, tiene compagnia ai telespettatori di Canale 5 il sabato sera in prime time. Nella prima puntata di questo 2019, come di consueto, sarà ospite una famosissima star internazionale e, stando alle anticipazioni, si tratta di Ricky Martin, che farà una sorpresa ad un suo fan. Storie di gente comune saranno arricchite dalla ...

Napoli - risposta a Salvini : sarà stop per nuovi episodi di razzismo : Il Napoli risponde alle dichiarazioni di Matteo Salvini, che nel vertice svoltosi ieri a Roma si è detto contrario allo stop alle partite di campionato in caso di cori razzisti a gara in corso. ...

Uomini E Donne - Marco Fantini geloso per una foto postata da Beatrice Valli! Guarda la Foto in questione : Marco e Beatrice news, la Foto e… la gelosia dell’ex tronista di Uomini e Donne! In ogni coppia che si rispetti, c’è sempre chi è più geloso dell’altro. E Marco Fantini è certamente più... L'articolo Uomini E Donne, Marco Fantini geloso per una Foto postata da Beatrice Valli! Guarda la Foto in questione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Turismo - la proposta da Pitelli : "Servono una tariffa fissa per i mezzi e un tavolo di confronto" : Siamo convinti che la tariffa fissa aiuterebbe turisti provenienti da tutte le parti del mondo ad utilizzare il taxi per raggiungere le strutture, aiuterebbe la circuitazione dei flussi anche nelle ...