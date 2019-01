Recensione Xiaomi Mi MIX 3 Global | quasi perfetto | se amate lo slider

Recensione Xiaomi Mi Box S - un media player completo - economico e praticamente perfetto : Abbiamo testato Xiaomi Mi Box S, il nuovo media player del produttore cinese dotato di Android TV. Scoprite come funziona nella nostra Recensione . L'articolo Recensione Xiaomi Mi Box S, un media player completo , economico e praticamente perfetto proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Mi 8 Lite : design ricercato e colori sgargianti in grado di catturare i millennial - ma la qualità fotografica convince meno : Con il Mi 8 Lite, si completa la trilogia di smartphone Android di Xiaomi composta dal Mi 8 e dal Mi 8 Pro. Rispetto ai due fratelli maggiori, posizionati nella fascia alta del mercato, arriva in Italia a partire da 299,90 euro, ma è già possibile acquistarlo attraverso Amazon a poco più di 200 euro. Considerando quanto offerto, un valido rapporto qualità/prezzo, come del resto ci ha ormai abituati l’azienda cinese. design e prestazioni: ...