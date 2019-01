Razzismo nel calcio | Gravina pronto all’incontro con Salvini | “l’arbitro non può decidere

Juve - Agnelli contro le 'sanzioni collettive' per Razzismo : In particolare, La Gazzetta dello Sport sottolinea un passaggio importante all'interno delle 86 pagine: ' Le sanzioni collettive sono eticamente scorrette e controproducenti per le democrazie ...

Koulibaly a cena nel cuore di Napoli Il locale : 'Tutti contro il Razzismo' : Non si placa la eco di quanto accaduto a Milano surante Inter-Napoli, con gi episodi di razzismo che hanno colpito Kalidou Koulibaly durante il match in casa dei nerazzurri. Il calciatore, anche ...

Agnelli dà lezioni sul Razzismo ma dimentica la condanna dello Juventus Stadium : Su Twitter La voce della Juventus sul caso-Koulibaly. Non c’è un comunicato ufficiale, bensì un tweet di Andrea Agnelli rilanciato e integrato dall’account della società. Il presidente della Juventus ha pubblicato questo post sul suo profilo: Boxing Day 2018 – Interesting read for everyone. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and thereafter widely ignored by many! #respect ...

Razzismo e violenza - la ricetta di Agnelli : 'Studiare il report dell'Onu' : TORINO - 'Boxing Day2018. Interessante da leggere per tutti. Pubblicato nel 2015 dall' Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e da allora in poi ampiamente ignorato da molti!' . Queste le parole postate su Twitter da Andrea Agnelli , presidente della Juventus , che interviene così nel dibattito su ...

Inter - Luciano Spalletti 'Basta odio nel calcio'/ 'Razzismo non ha falsato la gara col Napoli. Nainggolan c'è' : Vigilia di Empoli-Inter, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti torna sui fatti di mercoledì contro il Napoli: 'Basta odio nel calcio, no al razzismo'.

Vesuvio - banane - idioti : tutte le sfumature del Razzismo nel calcio : Quelle immagini, forti, si trasformarono in un'operazione di marketing contro il razzismo che fece il giro del mondo con l'hashtag #SomosTodosMacacos. Il 2 dicembre di quest'anno, dall'altro lato ...

Ronaldo : 'Nel mondo e nel calcio ci vorrebbero sempre educazione e rispetto. No al Razzismo' : Cristiano Ronaldo si scaglia contro i razzisti. Sul suo profilo Instagram posta una foto di un contrasto con Koulibaly e a corredo scrive: 'Nel mondo e nel calcio ci vorrebbero sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa e discriminazione'.

Thuram : 'Con CR7 Juve favorita per la Champions. Il Razzismo nel calcio...' : razzismo - 'Il calcio è un riflesso della società in cui viviamo: cioè in un mondo maschilista. Ora per fortuna ci sono dei club che hanno le squadre femminili, è un messaggio potente e importante. ...

L’alieno Ancelotti nel calcio italiano che ha sempre ignorato insulti e Razzismo : La campagna mediatica Carlo Ancelotti è un ciclone nel calcio italiano. Torna in Italia dopo dieci anni. Dieci anni in cui tutti, diciamo tutti, si sono girati dall’altra parte per far finta di non vedere né soprattutto ascoltare. L’elenco è lungo. Dovremmo fare un pro-memoria per Carlo Ancelotti. Noi del Napolista pubblicammo anche un libro: “L’anno in cui il calcio italiano si è arreso agli ultrà”. Per sua fortuna, ...

Razzismo nel Napoletano - papà pubblica video della figlia : 'A scuola mi chiamano 'cacca' per il colore della mia pelle' : "Mai avrei voluto pubblicare un video del genere, ma da padre ho il dovere di farlo. Sia chiaro non è un accusa ai bambini nominati non hanno colpe, è un modo per far capire agli adulti il male che ...