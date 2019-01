Orlando | Salvini consegna ville abusive

Palermo - Salvini : “Riconsegnerò tre ville confiscate alla mafia ai cittadini”. Il sindaco Orlando : “Sono abusive” : Da settimane annuncia l’intenzione di voler consegnare ai palermitani tre ville confiscate a Cosa nostra. Ma quelle case sono abusive. Nuovo fronte di scontro tra Leoluca Orlando e Matteo Salvini. Da giorni il sindaco di Palermo polemizza con il ministro dell’Interno sul decreto sicurezza. “Spero che nelle prossime tre ville confiscate alla mafia che avrò presto la gioia di riassegnare ai cittadini di Palermo, il sindaco non ...

Leoluca Orlando : "Sig. Ministro Salvini - meno Facebook e più fatti" : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, interviene rivolgendosi al Ministro Salvini per la consegna di alcune ville confiscate alla mafia

Decreto sicurezza - il sondaggio dei siciliani che incorona Salvini : bocciato il sindaco Orlando : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non gode neanche del sostegno dei siciliani nello scontro imbracciato contro Matteo Salvini sul Decreto sicurezza. La bocciatura sonora contro il primo cittadino palermitano arriva dal sondaggio realizzato dal sito ilsicilia.it che ha raccolto 180 mila voti con

Palermo : Orlando a Salvini - 'Su consegna beni confiscati meno Facebook e più fatti' : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "Signor Ministro, meno Facebook e più fatti. Da mesi, ormai più di 6 mesi, annuncia che verrà a consegnare ai palermitani delle ville confiscate, ma oltre gli annunci niente. C'è qualche problema? Se stesse un po' meno su Facebook e un po' più al Ministero, saprebbe per

Decreto Sicurezza - Cancelleri sta con Salvini : “Orlando e Miccichè hanno paura del loro futuro” : La questione è sempre il Decreto Sicurezza questa volta parla Giancarlo Cancelleri che esprime il suo pensiero a favore del Decreto di Salvini e spiega il motivo per cui Orlando e Miccichè vanno da tutt’altra parte “A Capodanno a Palermo in piazza c’erano, da un lato, la splendida musica di Bregovic e, dall’altro, la monnezza. Solo che Bregovic se ne andato, le cataste di rifiuti in ogni angolo della città purtroppo sono ...

Citrano addetto stampa di Leoluca Orlando offende volgarmente Salvini su Twitter : “Suc*” : Lo scontro Leoluca Orlando – Salvini continua e questa volta tocca anche l’addetto stampa dell’ufficio del sindaco Si riaccende così la polemica tra il ministro dell’Interno e la città siciliana, dopo la decisione del sindaco Leoluca Orlando di sospendere l’applicazione del decreto sicurezza. A darne notizia è lo stesso leader della Lega sul suo account Facebook e Twitter. Il ministro ha pubblicato lo screenshot di ...

Addetto stampa di Orlando insulta Salvini. Su Twitter scrive : "Suc..." : L' insulto arriva su Twitter e a postarlo è il responsabile stampa del Comune di Palermo . Si riaccende così la polemica tra il ministro dell'Interno e la città siciliana, dopo la decisione del ...

"Un lord..." - Salvini contro il portavoce di Orlando : Nuovo duello a distanza tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e l'amministrazione comunale di Palermo. Il titolare del Viminale posta infatti su Twitter un post del responsabile stampa del ...

Orlando a Toninelli : 'Basta fare il pupo nelle mani di Salvini' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Decreto Sicurezza - Orlando a Toninelli : “Smetti di fare il pupo nelle mani di Salvini” : Continua la protesta dei sindaci. "Il porto di Palermo è aperto - ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando al sit-in davanti al municipio contro il Decreto Sicurezza, dicendosi pronto ad accogliere i 49 migranti che si trovano in mare - E dico al ministro Toninelli la smetta di fare il pupo nelle mani dell'eversivo Salvini".Continua a leggere

Decreto Sicurezza - Orlando : “Ho sospeso l’applicazione per i diritti umani”. E a Toninelli : “Pupo nelle mani di Salvini” : “Voglio difendere i diritti umani dei migranti, che sono persone”. Davanti a centinaia di persone, che partecipano a un sit di sostegno davanti a palazzo delle Aquile, il sindaco Leoluca Orlando torna ad attaccare il Decreto Sicurezza e il ministro Matteo Salvini. “Al suo nervosismo – dice – rispondo che ho esercitato le mie funzioni di sindaco: ho sospeso l’applicazione di norme di esclusiva competenza comunale che ...

Orlando vs SALVINI/ Ecco la vera guerra politica dietro i discorsi sui diritti umani : Perché da Palermo è partita la rivolta contro il decreto sicurezza di SALVINI? Prima ancora che di sicurezza, Costituzione o umanità si tratta di politica

Dl Sicurezza - Orlando all'attacco di Salvini : "Eversivo è chi viola i diritti…" : "Il mio non è un atto di disobbedienza, eversivo è chi viola i diritti umani. Al nervosismo del ministro Salvini rispondo che ho esercitato le mie funzioni di sindaco, ho sospeso l'applicazione di norme e competenza comunale che potevano pregiudicare i diritti umani dei migranti". Così Leoluca Orlando, che guida la rivolta dei sindaci contro il dl Sicurezza, ha parlato in piazza, nella sua Palermo, ai cittadini che stanno animando il presidio di ...

Orlando contro Salvini rischia di spaccare il centrosinistra sul territorio : Il boicottaggio del Decreto sicurezza lanciato dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando non costituirà un problema per i consensi della Lega, essendo il blocco politico-elettorale cementato dal No all'accoglienza molto ampio e coeso. Salvini ha costruito un formidabile consenso proprio su questo asset, e la sua platea di riferimento trova nel Decreto sicurezza perfetta compatibilità, e consequenzialità, rispetto alle promesse ...