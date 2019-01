La città di Los Angeles denuncia un’app di meteo | “Diffusi i dati personali”

Fuochi illegali - sequestrati in città 429mila pezzi pericolosi : tre arresti : I finanzieri del gruppo pronto impiego Napoli, nell'ambito dell'intensificazione delle attività di contrasto ai fenomeni illeciti in materia di produzione e commercializzazione di artifizi pirotecnici ...

Malan (FI) sul reddito di cittadinanza : 'Pericoloso - spero che non venga messo in atto' : Intervenuto sui temi della finanziaria a Radio Radicale, il senatore di Forza Italia Lucio Malan ha espresso le sue impressioni e valutazioni sull'attuazione del cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle: il reddito di cittadinanza. E ha speso anche qualche parola sulla quota 100. Intervistato da Giovanna Reanda, il senatore di Forza Italia ha dichiarato: "Sul reddito di cittadinanza io spero che non venga messo in atto. Proprio per questo gli ...

DIRETTA BENEVENTO CITTADELLA / Risultato live 0-0 - info streaming : poche emozioni - Finotto il più pericoloso - IlSussidiario.net : DIRETTA BENEVENTO CITTADELLA, streaming video e tv: le due squadre stanno facendo molto bene in Serie B e si affrontano nel quarto turno di Coppa Italia.

Alla Cometa Off - 'Lost in Rome' - Angelo Maggi racconta la città Eterna - Romait - : ... Intero euro 15,00 - Ridotto euro 12,50 Tessera associativa Cometa Off valida sei mesi: euro 3,50 , in teatro, o euro 2,50 online Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 21 domenica ore 18 ...

Ambiente : ogni cittadino europeo produce 200 kg di rifiuti pericolosi all’anno : Alla vigilia della Settimana Europea per la Riduzione dei rifiuti (SERR), che si terrà dal 17 al 25 novembre 2018, l’EEA (Agenzia Europea dell’Ambiente), ha diffuso alcuni dati secondo cui ogni cittadino europeo produce in un anno circa 200 kg di rifiuti pericolosi, con l’impiego di prodotti di uso domestico. La Settimana SERR, giunta alla 10ª edizione, quest’anno ha come tema proprio i rifiuti pericolosi, cioè gli scarti ...

Reddito cittadinanza e 'furbetti' : perché può essere un (pericoloso) boomerang : A lanciare l'allarme sulla misura contro la povertà che il Governo vuole introdurre è Unimpresa: “Si presta a manipolazioni...

F1 - Raikkonen si mette a nudo : “non sono geloso e giro scalzo per la città. Arrivabene? Il miglior boss mai avuto” : Il pilota della Ferrari ha spiegato i motivi del suo addio alla Ferrari, rivelando anche passioni e retroscena della sua lunga carriera La miglior stagione di Kimi Raikkonen dal suo ritorno in Ferrari, una vittoria e dieci podi utili per allontanare la pensione e ripartire di slancio verso un’altra avventura della propria carriera. Photo4/LaPresse Iceman non smette di stupire, l’addio alla scuderia di Maranello non lo mette per ...

Incredibile a Los Angeles : sparatoria in un bar della città - ci sarebbero morti e feriti : Al Borderline Bar and Grill di Los Angeles una sparatoria avrebbe causato morti e feriti intorno alla mezzanotte (ora locale)-- Una sparatoria si sarebbe verificata a mezzanotte (ora locale) a Los Angeles presso il Borderline Bar and Grill. Il locale, al centro della città statunitense, sarebbe stato preso di mira da un malvivente che avrebbero sparato circa 30 colpi di pistola colpendo i clienti del bar. Le forze ...