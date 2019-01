Juventus | Ronaldo un valore di 127 | 2 milioni | +23% da quando è in Serie A

Juventus - Bonucci e Ronaldo giocano d'anticipo e tornano ad allenarsi : Le vacanze volgono al termine anche per i giocatori della Juventus che domani si ritroveranno alla Continassa per riprendere i lavori in vista della riapertura del campionato. Prima dell'inizio del girone di ritorno in Serie A, i bianconeri saranno impegnati in due partite secche: la prima è quella di Coppa Italia contro il Bologna, la seconda è la finale di Supercoppa Italiana. Alcuni giocatori come Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci sono ...

Juventus - Mbappè verso i bianconeri : il ruolo di Cristiano Ronaldo nella trattativa col Psg : La Juventus acquistando Cristiano Ronaldo si è aperta quella via per entrare, in pianta stabile, tra le big del calcio internazionale. Una società che calcisticamente lo è da sempre, ma cui mancava il peso economico per competere con i grandi squadroni spagnoli e inglesi e gli sceicchi arabi del Psg

Juventus - vacanze terminate : Bonucci e Cristiano Ronaldo già al lavoro : Sono praticamente terminate le vacanze dei giocatori della Juve che alla spicciolata stanno rientrando a Torino. Domani, infatti, i bianconeri torneranno alla Continassa per preparare la partita contro il Bologna. Molti giocatori della Juventus però non sono stati completamente a riposo nemmeno in vacanza visto la maggior parte dei calciatori juventini ha lavorato anche durante le ferie. C'è addirittura chi è rientrato a Torino con largo ...

Cristiano Ronaldo a Torino si allena per la Juventus : Torino - Per Cristiano Ronaldo è tempo di tornare a fare sul serio, dopo essersi goduto le vacanze da capocannoniere del campionato italiano con 14 reti in 19 partite. Il portoghese, pluripremiato ai ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è già al lavoro - : Cristiano Ronaldo non si ferma mai. Dopo le vacanze e la cerimonia di premiazione ai Globe Soccer Awards di Dubai, l'attaccante della Juventus è già rientrato a Torino nonostante manchino ancora due ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è tornato a Torino : CR7 si allena in palestra con la famiglia : Domenica di riposo per la Juventus che si gode gli ultimi giorni di riposo. Infatti, i bianconeri torneranno ad allenarsi alla Continassa nella giornata di martedì. La Juventus inizierà a mettere nel mirino le sfide contro il Bologna e contro il Milan. Molti giocatori della Vecchia Signora hanno già ripreso ad allenarsi nonostante siano in vacanza. I bianconeri hanno condiviso le immagini che li ritraggono mentre si allenano sui loro profili ...

Juventus - cena insieme per Cristiano Ronaldo e compagni anche in vacanza : la foto : La Juve si sta godendo un weekend di relax prima di tornare a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri. La ripresa degli allenamenti per i bianconeri è fissata per martedì 8 gennaio. Da quel giorno, per la Juventus, scatterà la marcia di avvicinamento alla partita di Coppa Italia contro il Bologna e soprattutto alla partita di Supercoppa contro il Milan. In attesa di ritornare al JTC, i giocatori bianconeri si godono ancora un po' di relax. ...

Juventus - incontri speciali per Cristiano Ronaldo e Dybala : da Joshua a J Balvin : Per la Juve sono ancora in corso le meritate vacanze e i giocatori bianconeri si stanno rilassando in giro per il mondo. Infatti, i calciatori juventini hanno scelto mete davvero esclusive per passare le loro ferie. In particolare molti giocatori della Juventus hanno deciso di andare a Dubai. Negli Emirati Arabi ci sono Emre Can, Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Medhi Benatia, Blaise Matuidi e Joao Cancelo. Altri juventini, invece, ha optato ...

Juventus - l’agente di Ronaldo : “Bianconeri candidati per la Champions” : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha parlato dell’attaccante della Juventus, premiato come migliore giocatore della scorsa stagione ai Globe Soccer Awards: “Meritava di vincere tutto, ha fatto troppo bene. Ha segnato 15 gol in Champions, l’ha vinta con la maglia del Real praticamente da solo. E’ il migliore […] L'articolo Juventus, l’agente di Ronaldo: ...

Ronaldo e Juventus - il 2019 inizia con una pioggia di premi - : A Dubai , invece, Ronaldo ha vinto il premio come miglior giocatore dell'anno , davanti ai campioni del mondo Griezmann e Mbappé, per il terzo anno consecutivo, quinto in assoluto, giustificato dalla ...

Quanta Juventus ai Globe Soccer Awards : tre premi per Cristiano Ronaldo! : A CR7, che ha superato nel voto finale i due francesi campioni del mondo, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé , è andato anche il premio per il miglior gol dell'anno , che, ovviamente, è la mirabolante ...

Globe Soccer Awards 2018 - tutti i vincitori : Cristiano Ronaldo - la rovesciata contro la Juventus è il gol più bello dell’anno : Oggi sono stati assegnati i Globe Soccer Awards, prestigioso riconoscimento calcistico che completa il Grande Slam insieme a Pallone d’Oro, Fifa World Player e Golden Foot (la Scarpa d’Oro). I vari riconoscimenti sono stati assegnati oggi a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove campioni del presente e del passato, votati da colleghi, allenatori e giornalisti, sono stati insigniti dell’ambito premio. Spicca il gol dell’anno, la ...

Juventus - niente soste per Cristiano Ronaldo che corre di notte nel deserto (Video) : Per la Juve è tempo di riposo e fino all'8 gennaio i bianconeri saranno in vacanza. Da martedì prossimo, i giocatori juventini si ritroveranno alla Continassa per iniziare a mettere nel mirino la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. La Juventus, dunque, potrà godersi ancora qualche giorno di relax, anche se alcuni bianconeri nonostante siano in vacanza non vogliono perdere la loro condizione fisica, proprio per questo si allenano da soli. ...

Juventus - Paratici scatenato : tutti i dettagli sul colpo Ronaldo : “Ronaldo è Ronaldo, c’è poco da dire. Siamo felici di lui non solo dal punto di vista tecnico. Lavora duramente tutti i giorni ed è un esempio. Perché quando guardi il numero 1 lavorare così, tutti si sentono in obbligo di fare lo stesso”. Sono le parole di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus nel corso di una conferenza al Globe Soccer di Dubai. “Si allena tantissimo ed è attento ad ogni ...